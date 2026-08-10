종근당, '벤포벨에스' 신규 광고 전개…모델에 배우 허성태 발탁

AI 핵심 요약beta
- 종근당이 10일 허성태를 모델로 벤포벨S 캠페인을 론칭했다.
- 이번 광고는 성인 피로 공감과 활력 비타민 메시지를 담았다.
- 종근당은 디지털 채널로 브랜드 인지도 확대에 나섰다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 종근당이 고함량 활성비타민 '벤포벨에스정'의 신규 광고 캠페인을 선보이며 브랜드 인지도 강화에 나선다.
종근당은 배우 허성태를 벤포벨에스의 새로운 광고 모델로 발탁하고 '지금 필요한 건 벤포벨S'를 주제로 한 신규 광고 캠페인을 론칭했다고 10일 밝혔다.
이번 캠페인은 성인들이 일상에서 겪는 피로를 소재로 '어른들의 활력 비타민'이라는 브랜드 메시지를 전달하는 데 초점을 맞췄다. 과거 직장생활을 경험한 허성태를 모델로 내세워 직장인들의 공감대를 높인다는 전략이다.
광고 영상은 2010년대 초반 인기를 끈 글로벌 음원 'Shots'를 활용해 과거의 기억과 현재의 일상을 대비하는 방식으로 제작됐다. 당시 음악을 즐기던 세대가 현재 40~50대로 접어든 점에 착안해 회식과 야근, 나이 등 성인이 일상에서 체감하는 다양한 피로 상황을 담았다.
종근당은 이번 캠페인을 통해 벤포벨에스를 단순한 영양제를 넘어 성인 피로 관리에 초점을 맞춘 제품으로 차별화할 계획이다. 광고는 유튜브와 인스타그램 등 주요 디지털 채널을 중심으로 선보이며 브랜드 및 제품 인지도를 높여나갈 예정이다.
벤포벨에스정은 19세 이상 성인을 대상으로 하는 고함량 활성비타민이다. 메코발라민과 비스벤티아민, 벤포티아민 등을 함유하고 있으며 우르소데옥시콜산(UDCA)은 비타민 표준제조기준 최대 함량인 60㎎을 적용했다. 타우린과 메티오닌, 오로트산 등도 담았다.
종근당 관계자는 "이번 캠페인은 과거의 기억과 현재의 일상을 연결해 어른들의 피로에 대한 공감을 이끌어내는 데 의미가 있다"며 "배우 허성태와 함께 현실감 있는 메시지를 전달하며 성인 피로 관리 대표 브랜드로 자리매김해 나갈 것"이라고 말했다.
sykim@newspim.com