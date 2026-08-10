유니슨, 제주 어름비풍력발전소와 20년 O&M 계약

AI 핵심 요약beta
- 유니슨이 10일 제주 어름비풍력발전소와 20년 O&M 계약을 맺었다.
- 정기점검과 예방정비, 고장 대응으로 가동률을 보증하기로 했다.
- 유니슨은 U136 공급부터 장기 O&M까지 맡으며 단지 24곳으로 늘렸다.
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정기점검·예방정비·고장 대응 수행
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 유니슨이 제주 어름비풍력발전소와 20년간 운영·유지보수(O&M) 계약을 체결했다.
유니슨은 10일 이번 계약에 따라 앞으로 20년간 어름비풍력발전소의 풍력터빈 정기점검과 예방정비, 고장 대응 등 O&M 업무를 맡는다고 밝혔다.
이번 계약에는 풍력터빈 가동률 보증 조건도 포함됐다. 유니슨은 예방정비와 고장 대응 등을 통해 장기간 설비 성능을 유지한다는 계획이다.
제주시 애월읍 어음리 일대에 조성된 어름비풍력발전소는 마을 운영기금을 활용해 건설한 주민참여형 풍력발전소다.
유니슨은 올해 2월 이 발전소에 풍력터빈 기자재를 납품한 뒤 설치와 시운전을 진행했다. 지난 7월 사용전검사를 완료했으며 어름비풍력발전소는 이달 10일부터 상업운전에 들어갔다.
발전소에는 유니슨의 4.2메가와트(MW)급 풍력터빈 'U136'이 설치됐다. U136은 국내에서 설계·개발한 제품으로 국내 풍황과 다양한 기후 환경에 대응하도록 설계됐다고 회사 측은 설명했다.
유니슨은 U136의 터빈 구조와 제어시스템을 직접 개발한 제조사로 이번 사업에서 풍력터빈 공급과 설치·시운전, 장기 O&M까지 전 과정에 참여하게 됐다.
회사는 터빈 제조 과정에서 확보한 기술과 현장 경험을 활용해 설비 상태 진단과 정비에 대응하고 O&M 사업을 확대할 계획이다.
어름비풍력발전소가 추가되면서 유니슨이 O&M을 담당하는 풍력발전단지는 총 24곳으로 늘었다. 회사 측은 국내 풍력터빈 업체 가운데 가장 많은 규모라고 설명했다.
유니슨 관계자는 "직접 운영·관리하는 육상풍력발전단지에서 97% 이상의 가동률을 유지하며 O&M 역량을 쌓아왔다"며 "40년 이상 풍력터빈을 개발·제조하며 확보한 기술력과 현장 경험을 바탕으로 어름비풍력발전소의 안정적인 운영을 지원할 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com