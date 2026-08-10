李대통령 '최측근' 김상호 춘추관장 사의…청와대 인사 개편 주목

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령 최측근 김상호가 10일 사의를 밝혔다.
- 김 관장은 지난 4일 미국·남미 순방 직후 사직서를 냈다.
- 청와대는 참모진 재정비와 후속 인선을 검토 중이다.
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[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 최측근 참모로 꼽히는 김상호 춘추관장(보도지원비서관)이 사의를 표명한 것으로 10일 전해졌다.
이날 청와대 관계자에 따르면 김 관장은 이 대통령의 미국·남미 순방 직후인 지난 4일 사직서를 제출했다.
김 관장은 이 대통령 취임 후인 지난해 6월 4일 이재명정부 초대 춘추관장으로 임명됐다. 언론인 출신인 김 관장은 2017년, 이 대통령이 성남시장 시절 처음 인연을 맺었다.
2018년에는 이 대통령의 경기지사 선거 캠프에 합류했고, 2022년 제20대 대통령 선거에서 민주당 선거대책위원회 총괄특보단 언론보좌관을 맡았다. 이 대통령과 인연이 오래된 만큼 청와대 내 대표적인 '성남·경기' 라인으로 꼽힌다.
사직서는 아직 수리되지 않았으나, 김 관장 본인의 사직 의사가 강해서 곧 사표가 수리될 거라는 관측도 나온다. 아울러 김 관장의 거취를 계기로 청와대 참모진 재정비가 추가로 이어질지 주목된다.
청와대는 지난 6월 수석급 참모 5명을 교체한 데 이어 일부 비서관급 후속 인선을 진행하고 있다.
pcjay@newspim.com