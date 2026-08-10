'협치는 어디로'...대전 대덕구의회, 의장단 구성 '또' 무산

AI 핵심 요약beta
- 대덕구의회가 10일 의장 선출에 또 실패했다.
- 민주당 서미경 의원이 찬성 4표로 과반에 못 미쳤다.
- 원 구성 지연에 조직개편·추경 차질이 우려됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
여야 4-4대 동수 끝없는 대치 속 주요 현안 등 차질 장기화
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전 대덕구의회의 전반기 원 구성이 또다시 무산됐다. 출범 한 달이 넘도록 의장단을 꾸리지 못한 대덕구의회는 대전 5개 자치구의회 가운데 유일하게 원 구성을 마무리하지 못한 상태다.
의회 운영 공백이 장기화하면서 대덕구 조직 개편과 추가경정예산안 처리 등 주요 현안에도 차질이 불가피할 전망이다.
10일 대덕구의회에 따르면 이날 제294회 임시회를 열고 전반기 의장 선출을 위한 투표를 진행했다. 이날 의장 후보로 단독 등록한 더불어민주당 서미경 의원에 대한 표결이 이뤄졌지만 1차와 2차 투표 모두 찬성 4표, 무효 4표로 과반 득표에 실패했다.
대덕구의회는 전체 의원 8명으로, 더불어민주당과 국민의힘이 각각 4석씩 차지하고 있다. 여야 의석이 정확히 동수인 만큼 어느 한쪽의 협조 없이는 의장 선출이 쉽지 않은 상황이다. 의장 선출은 재적의원 과반수의 찬성이 필요한 만큼 어느 한쪽의 이탈이나 협조 없이는 후보가 의장에 오르기 어려운 구조다.
앞서 대덕구의회는 개원 이후 원 구성 협상을 이어왔지만 의장단 선출에 합의하지 못했다. 이번 임시회에서도 의장 선출이 불발되면서 의회 정상화가 다시 미뤄졌다.
특히 원 구성 지연이 단순한 의회 내부 갈등을 넘어 집행부의 주요 행정 일정에도 영향을 줄 수 있다는 우려가 나온다. 대덕구 조직 개편과 추경안 등 의회의 심의·의결이 필요한 현안 처리가 차질을 빚고 있기 때문이다.
지역 정가에서는 "여야가 의석수 4대4로 팽팽하게 맞선 만큼 양측의 협상과 조율 없이는 원 구성 문제를 풀기 쉽지 않을 것"이라고 내다보고 있다.
이날 의장 선출이 다시 불발되자 민주당 소속 대덕구의원들은 공동입장문을 내고 국민의힘에 본회의 참석과 표결 참여를 촉구했다.
이들은 "여야를 떠나 구민의 선택을 받은 의원으로서 의회가 제 역할을 하지 못하고 있는 현 상황에 대해 구민 여러분께 깊이 사과드린다"며 "원 구성 파행이 반복되지 않도록 선출 절차와 시한 등 제도 개선에도 나서겠다"고 밝혔다.
그러면서 "국민의힘 의원들이 정해진 절차에 따라 후보를 등록하고 표결에 참여해야 한다"며 "제천시의회처럼 여야가 대화와 협상을 통해 원 구성을 마무리하자"고 제안했다.
vincent977@newspim.com