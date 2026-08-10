쿨링생리대 브랜드 '쏘피 쿨링프레쉬', 올리브영 판매 1위 등극

AI 핵심 요약beta
- LG유니참 쏘피 쿨링프레쉬가 8일 올리브영 생리·위생용품 1위를 했다.
- 폭염 속 수요가 늘며 지난 7월 누적 판매 1억개를 돌파했다.
- LG유니참은 유기농 제품과 청결제까지 더해 12종 라인업을 갖췄다.
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[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = LG유니참의 '쏘피 쿨링프레쉬' 생리대가 올리브영 생리·위생용품 카테고리 판매 1위를 기록했다. 연일 폭염이 이어지면서 쿨링 생리대에 대한 관심이 높아진 것으로 보인다.
쏘피 쿨링프레쉬는 2020년 국내 출시 이후 꾸준한 인기를 모으며 지난 7월에는 누적 판매수량 1억개를 돌파한 LG유니참의 쿨링생리대 브랜드다. 올 2분기에는 본격적인 여름 시즌을 앞두고 직전 분기 대비 판매량이 450% 증가하기도 했다.
쏘피 쿨링프레쉬는 지난해 5월 올리브영 전체 입점 제품 중 판매랭킹 1위를 기록하는 등의 성과를 바탕으로 '2025 올리브영 어워즈' W케어 부문 'MD's Pick'에 선정됐다. 이달에도 본격적인 무더위철을 맞아 '8월 올영픽'에 선정되며 높은 판매량을 이어가고 있다.
쏘피 쿨링프레쉬는 LG유니참의 '리프레싱 쿨링시트' 기술을 적용해 피부에 닿는 순간 시원한 사용감을 제공해 고온다습한 여름철에도 쾌적한 컨디션을 유지할 수 있도록 설계했다. 또한, 생리혈을 빠르게 흡수하는 다이브홀 기술과 '볼록맞춤 구조'를 적용해 산뜻하고 편안한 착용감을 제공한다.
쏘피 쿨링프레쉬는 독일 피부과학연구소 더마테스트(Dermatest)가 실시한 피부 자극 테스트에서 최고 등급인 'Excellent'를 획득한 바 있다. 제조 공장인 LG유니참 구미공장은 식품의약품안전처의 의약외품 제조 및 품질관리 기준(GMP) 적합 인증을 받아 체계적인 품질 관리를 이어가고 있다.
LG유니참은 최근 쏘피 쿨링프레쉬 라인업을 보강했다. 지난 4월에는 유기농 100% 순면커버를 적용한 '쏘피 쿨링프레쉬 유기농 생리대' 2종을 출시하고, 5월에는 '쏘피 쿨링프레쉬 여성청결제'를 선보였다. 이에 따라 생리대 4종, 안심숙면팬티 3종, 팬티라이너 2종을 포함해 총 12종의 쿨링 라인업을 구축했다.
flurry327@newspim.com