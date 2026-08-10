메가커피, NCT WISH 팬사인회 개최와 함께 F.M.W 캠페인 마무리

AI 핵심 요약beta
- 메가MGC커피가 8일 NCT WISH 팬사인회를 열었다
- 약 4개월간 진행한 F.M.W 캠페인을 마무리했다
- 팬·멤버 호응 속 오프라인 행사로 소통했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 메가MGC커피가 지난 8일 NCT WISH 팬사인회를 개최하며 약 4개월간 이어온 'Find My Wish 캠페인(F.M.W 캠페인)'의 긴 여정에 마침표를 찍었다.
멤버별 '별빛 감정 키워드'를 찾아 온라인에 공유하는 스토리텔링 캠페인에 이어, 이번 팬사인회는 'FIND MY WISH: THE FINAL JOURNEY 메가MGC커피xNCT WISH 팬사인회'라는 타이틀로 진행됐다.
행사에는 팬사인회 프리퀀시 이벤트를 통해 당첨된 50명의 팬들이 참석했다. 프리퀀시 이벤트는 미션 음료를 포함해 총 10잔을 구매하면 팬사인회 응모 자격이 부여되는 방식으로, 지난 7월 오픈 직후부터 SNS와 커뮤니티에서 뜨거운 반응을 얻었다. 한 팬은 "적립을 위해 매장에 자주 가니 매니저님이 미리 커피를 준비해 놓으실 정도"라며 기대감을 드러내기도 했다.
현장에서는 팬사인회 외에도 F.M.W 캠페인을 주제로 한 Q&A 이벤트가 큰 호응을 얻었다. 팬들이 '여섯 개의 별, NCT WISH와 행복, 행운, 사랑, 기쁨, 꿈, 용기에 대해 나누고 싶은 이야기'를 포스트잇에 적어 제출하면 멤버들이 직접 뽑아 답변하며 대화를 이어갔다.
F.M.W 캠페인이 멤버들의 생일 및 기념일에 맞춰 진행된 만큼 캠페인의 성공적인 마무리를 기념하기 위해 케이크를 전달하는 깜짝 이벤트도 진행됐다. 또한, 멤버들이 직접 좌석 번호를 추첨해 당첨된 6명의 팬에게 MY WISH 미니로그 키링, 스트로우픽 키링&틴케이스 세트 그리고 메가MGC커피 3만원 모바일금액권을 선물하는 경품 이벤트도 진행했다.
행사에 참여한 팬들은 "메가MGC커피 덕분에 멤버들과 눈을 맞추고 대화할 수 있는 평생 잊지 못할 추억을 만들었다", "Q&A 이벤트를 통 해 그동안 못다 한 이야기를 나눌 수 있어 정말 소중한 시간이었다"며 만족스러운 반응을 보였다.
멤버들은 "작년에 이어 올해도 메가MGC커피와 함께할 수 있어 기쁘고, 전국 어떤 매장에서든 NCT WISH의 포스터, 컵홀더 등을 만날 수 있게 해주신 브랜드 측에 감사드린다"고 인사를 전했다. 이어 현장을 찾은 팬들에게는 "무더운 날씨에도 불구하고 함께해 주신 팬 여러분께 진심으로 감사드린다. 오랜만에 가까이에서 대화를 나누고 직접 얼굴을 보며 소통할 수 있어 행복했고, 큰 힘이 된다"라며 감사와 애정을 표했다.
메가MGC커피 관계자는 "공들여 준비한 F.M.W 캠페인이 아티스트와 팬들 모두에게 깊은 감동을 선사하며 성공적으로 마무리된 것에 큰 보람을 느낀다"며, "메가MGC커피는 SMGC 2 캠페인을 기반으로 한 다양한 오프라인 행사를 통해 K-POP 팬덤과 더욱 긴밀히 소통하며 '즐거움의 플랫폼'이라는 브랜드 아이덴티티를 확고히 하고 있다. 앞으로도 다양한 아티스트와의 캠페인을 통해 소비자들에게 색다른 즐거움을 선물하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com