킵스파마, 경구 약물전달 플랫폼 '오랄로이드' PCT 국제특허 출원 완료

AI 핵심 요약beta
- 킵스바이오파마가 10일 오랄로이드 특허를 냈다
- 킵스바이오는 경구용 펩타이드 전달기술을 개발한다
- 9월 EASD서 경구용 인슐린 결과를 발표한다
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인슐린 등 다양한 펩타이드 약물로 적용 확대 추진
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 킵스바이오파마(이하 킵스파마)는 자회사 킵스바이오메드가 개발 중인 경구용 약물 전달 플랫폼 '오랄로이드(Oraloid)'의 주요 조성물에 대해 특허협력조약(PCT)에 따른 국제 특허 출원을 완료했다고 10일 밝혔다.
킵스파마는 지난해 오랄로이드의 국내 특허를 출원한 데 이어 이번 PCT 출원을 통해 해외 권리 확보 절차에 나선다. PCT 국제출원 이후에는 미국과 유럽, 일본, 중국 등 주요 국가별 심사를 거쳐 특허 등록 절차를 진행할 수 있다.
이번 특허는 오랄로이드의 주요 조성물을 대상으로 한다. 회사는 향후 국가별 특허 진입을 통해 경구용 약물 전달 플랫폼과 관련한 지식재산권을 확보한다는 계획이다.
회사에 따르면 오랄로이드는 펩타이드 약물을 경구 투여할 수 있도록 개발 중인 약물 전달 플랫폼이다. 일반적으로 펩타이드 약물은 분자 크기가 크고 소화 과정에서 분해되기 쉬워 경구 투여 시 흡수율 확보에 어려움이 있다.
회사에 따르면 오랄로이드는 칼슘 기반 미네랄 성분으로 펩타이드를 감싸 위산과 소화효소에 의한 분해를 줄이고 소장에서의 흡수를 높이는 방식이다. 펩타이드 자체의 구조를 유지하는 방식을 적용해 인슐린을 비롯한 다양한 펩타이드 약물로 적용 범위를 확대하는 것을 목표로 하고 있다.
킵스바이오메드는 오는 9월 유럽당뇨병학회(EASD)에서 오랄로이드 플랫폼을 적용한 경구용 인슐린 연구 결과를 구두 발표할 예정이다.
킵스파마 관계자는 "오랄로이드는 특허 출원과 학회 발표 등 예정된 계획에 따라 파이프라인 개발이 순조롭게 진행되고 있다"며 "임상 진입을 위해 개발 속도를 높이는 한편 진행 중인 글로벌 파트너링 논의도 꾸준히 병행할 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com