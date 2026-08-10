S-OIL, 창립 50주년 기념 감동의 마라톤 개최

AI 핵심 요약beta
- S-OIL이 8월 1일부터 31일까지 참가 신청을 받았다.
- 창립 50주년 기념 마라톤은 10월 4일 상암동서 열린다.
- 약 7000명 참가, 참가비 전액은 기부됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=S-OIL이 8월 1일부터 31일까지 감동의 마라톤 공식 홈페이지를 통해 대회 참가 신청을 받고 있다.
창립 50주년을 기념해 개최되는 감동의 마라톤은 국민 마라토너 이봉주 선수가 단장을 맡아 오는 10월 4일 서울 마포구 상암동 평화의광장에서 열린다. 일반인과 장애인이 함께 참여하는 이번 대회에는 약 7000명의 러너가 참가할 예정이며 5km·10km·하프 등 3개 코스로 운영된다.
참가비는 5km 5만원, 10km 6만원, 하프 7만원으로 코스별 차등 적용된다. 전액 한국장애인재활협회에 기부된다. 장애인 참가자와 발달·시각장애인 동반주자 1인은 무료로 참가할 수 있다. 참가자 전원에게는 반팔 티셔츠와 완주 기념 메달, 구도일 키링 등 다양한 기념품이 제공된다.
S-OIL은 2006년부터 2019년까지 14년간 감동의 마라톤을 개최했다. 장애인의 도전정신과 재활 의지를 응원하고 장애인에 대한 사회적 인식 개선에 기여해 왔다는 설명이다. 회사는 창립 50주년을 맞아 감동의 마라톤을 다시 열게 되었다.
S-OIL 관계자는 "이번 '감동의 마라톤'이 장애인과 비장애인이 함께 소통하고 화합하는 뜻깊은 축제가 되기를 바란다"며 "앞으로도 S-OIL은 지역사회와 함께하는 사회공헌 활동을 지속적으로 이어가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com