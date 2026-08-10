씨티케이, 올 2분기 영업익 4억7000만원…흑자전환 성공

AI 핵심 요약beta
- 씨티케이가 10일 2분기 영업이익 4억7000만원을 기록했다.
- 매출은 289억6000만원으로 전분기 대비 흑자전환했다.
- K-뷰티 수요와 북미 사업 성장으로 실적이 개선됐다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 씨티케이가 올해 2분기 연결 기준 영업이익 4억7000만원을 기록하며 전분기 대비 흑자전환했다.
씨티케이는 10일 잠정 실적 공시를 통해 2026년 2분기 연결 기준 매출액 289억6000만원, 영업이익 4억7000만원을 기록했다고 밝혔다.
올 2분기 매출은 전년 동기 224억7000만원보다 28.9% 증가했다. 직전 분기 244억5000만원과 비교하면 18.4% 늘었다.
회사 측은 ▲K-뷰티 글로벌 수요 확대에 따른 본사 제조업자개발생산(ODM) 사업 성장 ▲북미 물류 풀필먼트 물동량 증가 ▲미국 일반의약품(OTC) 생산법인 COL 편입 효과 등이 매출 증가에 영향을 미쳤다고 설명했다.
영업이익은 전년 동기 2억3000만원보다 103.4% 증가했다. 직전 분기에는 17억4000만원의 영업손실을 기록했으나 2분기 흑자로 돌아섰다.
씨티케이는 지난해부터 이어진 북미 생산·물류 인프라 투자 관련 비용이 일부 반영되고 있지만 매출 증가와 비용 효율화가 맞물리면서 영업손익이 개선됐다고 설명했다.
세전손실과 당기순손실도 전분기보다 줄었다. 2분기 법인세비용차감전순손실은 10억5000만원으로 직전 분기 48억2000만원보다 적자 규모가 78.2% 감소했다.
같은 기간 당기순손실은 19억3000만원으로 1분기 46억2000만원보다 58.3% 축소됐다.
씨티케이는 하반기 본사 ODM 사업 성장과 북미 풀필먼트 사업 안정화, 미국 OTC 생산법인 COL의 가동률 개선을 중심으로 실적 개선을 추진할 계획이다.
회사는 북미에서 생산과 물류, 규제 대응을 결합한 원스톱 뷰티 플랫폼에 대한 수요가 확대되고 있다고 보고 있다. 이를 바탕으로 중소 K-뷰티 브랜드의 미국 시장 진출 지원 사업을 주요 성장축으로 육성한다는 방침이다.
정인용 씨티케이 대표이사는 "2분기는 매출 성장과 함께 영업이익 흑자전환을 기록하며 체질 개선의 성과가 가시화된 시기"라며 "하반기에는 COL 가동률 상향, 풀필먼트 고정비 부담 완화, 씨티케이클립닷컴의 뷰티 올인원 서비스 확장을 통해 연결 기준 실적 개선과 수익성 제고를 이어가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com