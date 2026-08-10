소니·TSMC, 구마모토에 1조엔 투자...차세대 이미지센서 2029년 양산

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 소니그룹과 TSMC가 일본 구마모토현에서 차세대 이미지센서 생산에 약 1조엔(약 9조원)을 투자한다. 양사는 합작회사를 설립해 2029년부터 차세대 이미지센서 양산에 나설 계획이다.

10일 니혼게이자이신문에 따르면 합작회사는 소니그룹이 약 60%, TSMC가 약 40%를 출자하는 방식으로 설립될 전망이다. 양사는 올해 안에 합작회사 설립에 합의하고, 생산 준비에 착수할 것으로 알려졌다.

생산 거점은 소니 반도체 자회사인 소니세미컨덕터솔루션즈가 구마모토현 고시시에 운영하는 이미지센서 공장이다. 이곳에 대규모 개발 설비와 생산라인을 구축하고 약 3년 뒤 양산에 들어간다는 구상이다.

일본 정부의 보조금 지원을 받기 위한 경제산업성과의 협의도 진행하고 있다.

이번 투자 규모는 소니그룹 반도체 사업의 연간 설비투자액을 크게 웃도는 수준이다. TSMC가 구마모토현에 건설한 제1공장의 총 투자액인 약 86억달러에 육박하는 대규모 투자다.

양사는 지난 5월 차세대 이미지센서의 개발과 생산에서 협력하기로 기본 합의했다. 이번 합작회사 설립과 대규모 생산 투자로 구체적인 협력 방안을 마련하는 셈이다.

일본 도쿄에 있는 소니 본사 [사진=블룸버그통신]

합작회사에서 생산하는 고성능 이미지센서는 애플의 아이폰 등에 공급될 것으로 전망된다. 장기적으로는 인공지능(AI)이 로봇과 자동차 등을 직접 인식하고 제어하는 이른바 '피지컬 AI' 분야까지 적용 범위를 확대할 것으로 예상된다.

소니그룹은 CMOS 이미지센서 시장에서 세계 점유율 과반을 차지하는 선두 업체다. 중국계 옴니비전과 삼성전자 등이 대규모 투자를 통해 추격하는 가운데 TSMC와의 기술 협력을 강화해 경쟁 우위를 유지하려는 전략이다.

기존에는 소니그룹이 이미지센서의 센서 부분을 개발·생산하고, 연산처리 부분은 TSMC에 위탁하는 분업 구조가 중심이었다. 이번에는 양사가 합작회사를 통해 공동 생산에 나서면서 AI 확산에 따른 고성능 이미지센서 수요 증가에 대응한다는 구상이다.

다만 소니그룹이 보유한 이미지센서의 핵심 제조기술을 TSMC에 모두 공개하지는 않을 것으로 보인다. TSMC 입장에서는 이미지센서 세계 최대 업체인 소니그룹과 협력을 확대해 관련 기술과 시장에 대한 이해도를 높이고, 향후 피지컬 AI 분야에서 사업 제안력을 강화하려는 목적이 있다.

소니그룹은 이번 협력을 자체 공장 자산을 최소화하는 '팹라이트(fab-light)' 전략의 첫걸음으로 보고 있다. TSMC와 설비투자를 분담함으로써 투자 효율을 높이고, 연간 10조엔 규모에 달하는 TSMC의 막대한 설비투자 및 장비 조달 능력도 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

TSMC 역시 일본을 생산거점 다변화의 한 축으로 활용할 전망이다. 대만에서는 2~3나노미터급 최첨단 반도체에 집중하는 한편, 일본에서는 정부 보조금 등을 활용해 최첨단 제품 이외의 생산능력을 확보하고 지정학적 위험에 대응한다는 전략이다.

TSMC는 2021년 구마모토현에 제조 자회사 JASM을 설립했으며, 현재 제1공장을 운영하고 있다. JASM에는 TSMC가 86.5%를 출자하고 소니그룹과 덴소, 토요타자동차가 참여하고 있다.

TSMC가 소수 지분으로 고객사와 합작회사를 설립해 생산에 나서는 것은 이례적이라고 니혼게이자이는 전했다.

대만 TSMC 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

goldendog@newspim.com