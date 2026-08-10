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유럽 증시, '싸구려' 꼬리표 떼고 질주…글로벌 자금 몰린다

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  • 유럽 증시가 10일 실적·AI 호재로 급등했다
  • 스톡스600은 11% 올라 사상 최고치 경신했다
  • 은행·산업재 확산 속 추가 상승엔 경계도 남았다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

실적·경기·AI 수혜에 투자심리까지 개선…스톡스600 올해 11% 상승
美 대비 저평가 매력은 약해졌지만 은행·산업재로 상승세 확산
[AI 일러스트=권지언 기자]

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 한동안 '싸서 사는 시장'으로 여겨졌던 유럽 증시에 글로벌 투자자들의 관심이 다시 커지고 있다. 기업 실적과 경기 모멘텀에 인공지능(AI) 투자 수혜까지 겹치면서, 단순한 저평가 매력을 넘어 '이번 랠리는 다르다'는 기대감이 커지는 모습이다.

범유럽 대표지수인 스톡스 유럽 600 지수는 올해 들어 11% 상승했고, 독일 DAX와 프랑스 CAC40, 이탈리아 FTSE MIB 등 주요 지수도 잇따라 사상 최고치를 경신했다.

최근 상승세는 특정 대형주에 집중된 흐름도 아니다. 스톡스600 구성 종목의 약 75%가 200일 이동평균선을 웃돌고 있으며, 지난주에는 지수가 매일 상승해 6월 이후 가장 긴 연속 상승 기록을 세웠다.

다만 유럽 증시의 미국 대비 밸류에이션 할인폭이 크게 줄어든 만큼, 향후 추가 상승은 실적 개선과 경기 회복이 실제로 이어질지에 달렸다는 분석이 나온다.

◆ '싸서 샀던 유럽'…이제는 실적이 받친다

9일(현지시각) 블룸버그통신은 그동안 유럽 주식은 미국에 비해 상대적으로 저평가돼 있다는 점이 대표적인 투자 포인트였지만 최근에는 기업 실적과 경기 모멘텀까지 개선되면서 유럽 증시에 대한 투자 논리가 한층 탄탄해지고 있다고 강조했다.

유럽 기업들의 이익 증가율은 17%로 4년 만에 가장 높은 수준을 기록했다. 경제 성장 모멘텀 역시 2023년 3월 이후 가장 강한 수준으로 평가된다.

블랙록의 헬렌 주얼 펀더멘털 주식부문 최고투자책임자(CIO)는 유럽에 대한 투자자들의 기대감이 뚜렷해지고 있다면서 유럽 경제의 회복력이 시장 예상을 뛰어넘었고 수요도 예상보다 견조하다고 평가했다.

UBS 글로벌 웰스매니지먼트의 마크 헤펠레 최고투자책임자 역시 이번 분기 기업 실적이 시장 전망을 웃돌 가능성에 무게가 실린다면서 유럽 주식을 재검토하고 추가 매수를 고려할 시점이라고 평가했다.

투자자들의 태도 변화도 감지된다.

뱅크오브아메리카(BofA)의 최신 설문조사에서 유럽 주식에 대해 비중확대(overweight) 입장을 취한 펀드매니저는 순기준 2%를 기록했다. 불과 지난 6월에는 순 15%가 유럽 주식에 대해 비중축소(underweight) 입장이었다.

씨티그룹 분석에서도 7월 마지막 주 주요 지역 가운데 위험선호도가 의미 있게 개선된 곳은 유럽이 유일했던 것으로 나타났다.

◆ AI 투자, 미국 밖에서도 돈 벌 기회 찾는다

이번 유럽 증시 랠리의 또 다른 특징은 AI 열풍의 수혜 범위가 미국 빅테크를 넘어 유럽 기업으로 확산되고 있다는 점이다.

AI 투자 초기에는 엔비디아 등 AI 인프라와 하이퍼스케일러 기업에 막대한 자금이 몰렸다. 하지만 최근 투자자들은 AI에 투입된 막대한 자본의 수혜를 누릴 업종과 AI 플랫폼 도입으로 수익성이 개선될 기업을 찾고 있다.

이 과정에서 유럽 기업들이 새로운 수혜주로 부상했다.

유럽 반도체 기업인 ASML과 인피니언은 올해 들어 60% 이상 뛰며 스톡스600 상승을 이끄는 핵심 종목으로 자리 잡았다.

AI를 적극적으로 도입하는 유럽 기업들도 강세다. BofA가 구성한 유럽 AI 활용 기업 바스켓은 올해 14% 상승해 미국 하이퍼스케일러 기업들의 3% 상승률을 크게 웃돌았다. ABB와 스탠다드차타드, E.ON 등이 대표적인 기업이다.

이는 AI 투자에서 '누가 AI를 만드는가'에서 '누가 AI를 활용해 돈을 버는가'로 투자자의 관심이 이동하고 있음을 보여주는 대목이다.

◆ 기술주 변동성에 은행·산업재도 주목

AI 관련주에 대한 투자 열기가 완전히 식은 것은 아니지만, 투자자들이 포트폴리오를 다변화하기 시작했다는 점도 유럽 증시에 유리하게 작용하고 있다.

은행과 산업재 등 경기민감 업종이 대표적이다.

스톡스600 은행지수는 올해 22% 상승하며 가장 높은 수익률을 기록한 지수 가운데 하나다.

씨티그룹의 베아타 만트리 유럽 주식 전략 책임자는 AI 모멘텀이 다시 살아나더라도 투자자들이 기술주의 변동성을 의식하고 있다면서, 이제 기술주는 포트폴리오에서 다른 업종과 상충하는 투자가 아니라 분산투자를 위한 보완재가 되고 있다고 분석했다.

미국 기술주에 집중됐던 투자 수요가 은행·산업재 등 경기민감주로도 확산되면서 유럽 증시 전반의 상승 기반을 넓히고 있다는 의미다.

◆ 지정학 리스크 및 유가 일부 완화도 호재

지정학적 긴장 완화 조짐도 유럽 증시에 우호적인 환경을 만들고 있다는 설명이다.

미국과 이란 간 긴장이 한때 누그러지면서 투자심리를 짓눌렀던 지정학적 불확실성이 완화될 수 있다는 기대가 커진 점이 호재로 작용했다는 것이다. 다만 호르무즈 해협의 완전한 재개방 여부에 대한 우려는 여전히 남은 상태다. 

마찬가지로 국제유가가 지난 7월 고점에서는 내려와 인플레이션 부담이 완화된 점도 긍정적이다.

씨티그룹의 베아타 만트리 유럽 주식 전략 책임자는 지정학적 리스크가 투자심리를 제약해왔지만 해당 우려가 해소되면 유럽 지역 주식에 대한 수요가 더 확대될 수 있다고 평가했다.

다만 유럽 증시의 추가 상승 여력에 대해서는 여전히 의견이 엇갈린다.

현재 스톡스600의 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 약 15배로, S&P500과의 밸류에이션 격차가 4년 만에 가장 좁아졌다. 유럽 증시가 과거처럼 압도적으로 싼 시장이라고 보기는 어려워졌다는 뜻이다.

미 연방준비제도(Fed)의 금리 정책도 변수다. 미국 금리가 예상보다 높게 유지되거나 추가 인상 가능성이 부각될 경우 유럽 증시의 상승 흐름이 흔들릴 수 있다는 지적이 나온다.

에드몽드 로스차일드 자산운용의 아리안 하야트 펀드매니저는 Fed의 금리 인상이 유럽 증시의 상승 경로를 흔들 수 있다고 경고하면서도 "전반적인 방향은 여전히 긍정적"이라고 평가했다.

EFG자산운용의 다니엘 머레이 부최고투자책임자 역시 견조한 거시경제 성장세와 탄탄한 실적 전망을 감안하면 그동안 유럽 증시에 대한 투자자들의 회의론이 지나쳤다고 지적했다. 그는 유럽 증시에 대한 투자자들의 포지션이 여전히 부정적인 수준에서 출발하고 있지만 투자심리는 개선되고 있다면서 "상당히 좋은 조합"이라고 평가했다.

kwonjiun@newspim.com

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Z폴드8 사전예약 美 30%↑ [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자의 신형 폴더블폰 '갤럭시 Z폴드8'이 국내를 넘어 미국과 유럽, 일본 등 글로벌 시장에서 초반 흥행에 성공했다. 미국에서는 역대 폴드 시리즈 가운데 가장 빠른 사전예약 흐름을 보였고, 국내에서는 갤럭시 스마트폰 사상 최대 사전예약 기록을 새로 썼다. 이번 흥행에서 눈에 띄는 점은 단순한 판매량 증가를 넘어 구매층이 달라지고 있다는 것이다. 짧고 넓어진 '여권형' 디자인과 개선된 휴대성을 앞세운 폴드8이 기존 폴더블 마니아뿐 아니라 일반 바형 스마트폰 사용자까지 끌어들이고 있다. 중장년 남성 중심이던 소비자층도 10~30대와 여성으로 확대되면서 폴더블폰 대중화 가능성에 대한 기대감도 커지고 있다.   갤럭시 Z폴드8 시리즈 [사진 = 뉴스핌DB] ◆ 美 30%·유럽 20%↑…한국선 144만대 '신기록' 10일 시장조사업체 카운터포인트리서치 등에 따르면 갤럭시 Z8 시리즈는 미국에서 사전예약 첫 12일을 기준으로 역대 Z 시리즈 가운데 가장 많은 예약 판매량을 기록할 것으로 예상된다. 삼성전자가 공개한 미국 시장 판매 동향을 보면 갤럭시 Z폴드8과 폴드8 울트라의 합산 사전예약은 기존 폴드 시리즈 최고 기록보다 30% 증가했다. 특히 일반형 폴드8이 이동통신사와 유통업체 전체 사전예약의 절반 가까이를 차지하며 흥행을 이끌었다. 기존 플립 사용자들이 폴드로 이동하는 흐름도 뚜렷했다. 전작 출시 당시와 비교해 갤럭시 Z플립을 사용하다 폴드8 또는 폴드8 울트라를 사전예약한 고객은 3배 이상 늘었다. 기존 폴드 사용자뿐 아니라 다른 폼팩터의 스마트폰 이용자까지 폴드8으로 유입되고 있는 셈이다. 유럽에서도 전작을 웃도는 성적을 냈다. 출시 첫 11일간 Z8 시리즈 사전예약은 Z7 시리즈보다 20% 이상 증가했고, 삼성전자가 세운 사전예약 목표도 정식 출시 전에 넘어섰다. 일반형 폴드8이 전체 예약의 약 40%를 차지했다. 국내에서는 역대 최대 기록을 새로 썼다. 폴드8 울트라와 폴드8, 플립8은 7일간 진행된 사전예약에서 총 144만대가 예약됐다. 전작 폴드7·플립7 시리즈의 104만대보다 약 39% 증가한 규모로 역대 갤럭시 스마트폰 사전예약 가운데 가장 많다. 이 가운데 폴드8이 약 70%를 차지하며 전체 흥행을 주도했다. 갤럭시 Z 시리즈 출시 이후 분기별 예상 출하량 추이 [사진=카운터포인트리서치] 일본과 중국, 동남아시아에서도 폴드8을 중심으로 초기 수요가 몰리고 있다. 일본에서는 삼성전자 공식 온라인스토어에서 폴드8 256GB 모델의 상당수 색상이 품절됐다. NTT도코모·au·소프트뱅크·라쿠텐모바일 등 일본 4대 이동통신사가 모두 삼성 폴드 모델을 판매하는 등 유통 기반도 확대됐다. 중국에서는 폴드8이 티몰과 징둥닷컴에서 삼성전자 스마트폰 가운데 판매 순위 1위에 올랐다. 말레이시아와 인도네시아, 베트남 등 동남아에서도 폴드8을 중심으로 초기 수요가 나타나고 있으며 일부 지역에서는 배송 지연도 발생하고 있다. 다만 인도에서는 폴드8 울트라가 사전예약의 약 60%를 차지하며 다른 주요 시장과는 다른 양상을 보였다. ◆ '아재폰' 벗어난 폴드…1030·여성까지 확산 이번 흥행에서 주목되는 부분은 판매량뿐 아니라 소비자층의 변화다. 그동안 폴드 시리즈는 대화면과 멀티태스킹, 업무 생산성을 중시하는 중장년 남성 중심의 제품이라는 인식이 강했지만 폴드8에서는 10~30대와 여성 고객의 유입이 두드러지고 있다. SK텔레콤에 따르면 국내 Z8 시리즈 사전예약 고객 가운데 기존 일반 바형 스마트폰 사용자는 약 62%로 전작보다 10%포인트 증가했다. 삼성닷컴 기준으로는 10~30대 구매 비중이 절반을 넘어섰으며, 이 연령대가 가장 많이 선택한 모델도 폴드8이었다. 특히 10~30대 여성의 폴드8 구매는 전작보다 두 배 이상 늘었다. ◆ 짧고 넓어진 '여권형' 통했다…업무용서 일상폰으로 폴드8의 달라진 디자인과 사용성이 소비자층 확대를 이끌었다는 분석이 나온다. 기존 폴드가 넓은 화면을 활용한 멀티태스킹과 업무 생산성에 무게를 뒀다면 폴드8은 무게와 두께를 줄이고 화면을 기존보다 짧고 넓게 만들면서 일상적인 스마트폰으로서의 사용성을 강화했다. 접었을 때는 일반 스마트폰에 가까운 형태로 사용할 수 있고 펼치면 넓은 화면으로 동영상과 소셜미디어(SNS), 웹서핑, 독서 등을 즐길 수 있다. 기존 폴드의 대화면이라는 장점을 유지하면서 휴대성과 콘텐츠 소비 경험을 동시에 개선한 것이다. 카운터포인트리서치도 이 같은 변화를 폴드8 흥행의 주요 요인으로 꼽았다. 짧고 넓어진 본체가 휴대하기 편하면서도 독서와 동영상 시청, 웹 브라우징 등에 적합해 폴드8의 활용 범위를 넓혔다는 평가다. 실제 글로벌 시장에서 일반형 폴드8은 인도를 제외한 한국과 미국, 유럽, 일본, 중국, 동남아 등 대부분 지역에서 Z8 시리즈의 초기 판매를 이끌고 있다. 최고 사양과 카메라를 앞세운 폴드8 울트라보다 상대적으로 대중적인 폴드8에 수요가 집중되고 있다는 점에서 폴더블폰의 소비 기반이 넓어지고 있다는 분석도 나온다. 삼성전자의 갤럭시 Z8 시리즈 [사진 = 뉴스핌DB] 카운터포인트리서치는 갤럭시 Z8 시리즈의 출시 첫해 출하량이 Z7 시리즈보다 두 자릿수 증가하고 Z6 시리즈와 비교하면 70% 이상 늘어날 것으로 전망했다. 관건은 사전예약 이후 흐름이다. 초기 판매에는 보상판매와 할부, 사은품 등 출시 프로모션 효과가 반영돼 있다는 것이다. 또 애플의 폴더블폰 시장 진입이 예상되는 만큼 향후 글로벌 폴더블 시장의 경쟁은 한층 치열해질 것으로 전망했다. 다만 폴드8이 기존 폴더블 마니아층을 넘어 일반 스마트폰 사용자와 젊은층, 여성까지 소비자층을 넓힐 경우 삼성전자가 시장 주도권을 이어가는 데 긍정적으로 작용할 것으로 내다봤다. syu@newspim.com 2026-08-10 11:07
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국방부, 용산 옛 청사서 첫 브리핑 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 정빛나 국방부 대변인이 10일 서울 용산구 국방부 옛 청사에서 복귀 후 첫 정례브리핑을 하고 있다. 정빛나 국방부 대변인이 10일 서울 용산구 국방부 옛 청사 브리핑룸에서 복귀 후 첫 정례브리핑을 하고 있다. [사진=오동룡 군사방산전문기자] 2026.08.10 gomsi@newspim.com 국방부는 윤석열 정부의 대통령실 용산 이전에 따라 2022년 합동참모본부 청사로 옮긴 뒤 약 4년 만에 옛 청사 복귀 절차를 밟고 있다. 지난달 21일부터 부서별 이전 작업을 시작했으며, 주요 부서와 출입기자실 등을 순차적으로 옮긴 뒤 장관실 이전을 끝으로 오는 14일쯤 작업을 마칠 계획이다. 국방부와 합참이 한 청사를 함께 쓰던 체제도 종료된다. gomsi@newspim.com 2026-08-10 11:30

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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