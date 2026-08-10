NH농협카드, VVIP 전용 'the Origins' 출시…무제한 포인트 적립

AI 핵심 요약beta
- NH농협카드가 10일 VVIP용 신용카드 the Origins를 출시했다.
- 전월 50만원 이상 사용 시 국내 1%, 해외 2% 포인트 적립했다.
- 호텔·골프·다이닝 바우처와 마스터카드 최상위 서비스를 담았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협카드는 고액 자산가를 겨냥한 VVIP 전용 신용카드 'the Origins(디 오리진스)'를 출시했다고 10일 밝혔다.
'the Origins'는 NH농협카드 프리미엄 라인업 가운데 최상위 등급 카드로, 포인트 적립과 호텔·골프·다이닝 등 프리미엄 서비스를 강화한 것이 특징이다.
전월 실적 50만원 이상이면 국내 전 가맹점 이용금액의 1%, 해외 가맹점 이용금액의 2%를 NH포인트로 적립해준다. 적립 한도는 없다.
프리미엄 대리운전 서비스는 하루 4회, 연 10회까지 무료로 제공한다. 국내외 공항 라운지는 하루 4회, 연 20회까지 동반자와 이용할 수 있다. 인천국제공항 제2터미널 마티나 골드 라운지에서는 사전 룸 예약과 셰프 특선 서비스도 제공한다. 해당 혜택은 전월 실적 50만원 이상일 경우 이용할 수 있다.
매년 1회 선택할 수 있는 '럭셔리 바우처'도 제공한다. 호텔, 골프, 미쉐린·파인다이닝 레스토랑, 스파, 클래식 공연 멤버십 등 5개 카테고리에서 총 19개 옵션 가운데 하나를 선택할 수 있다.
첫해에는 연회비 납부 후 바우처를 신청할 수 있다. 2차년도부터는 전년도와 당해연도 이용금액을 합산해 2000만원 이상 사용해야 혜택을 받을 수 있다.
국내 카드 가운데 처음으로 마스터카드의 최상위 등급인 'Mastercard World Elite' 서비스도 적용했다. 24시간 이용 가능한 마스터카드 컨시어지와 공항·호텔 발레파킹 등의 서비스를 제공하며, 전월 실적 조건을 충족하면 NH농협카드가 별도로 마련한 선택 서비스도 이용할 수 있다.
NH농협카드 관계자는 "단순한 결제 수단을 넘어 고객의 가치와 자부심을 상징하는 카드가 될 것"이라며 "대한민국 최상위 VVIP 고객들의 안목에 걸맞은 차별화된 혜택과 격조 높은 서비스를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.
카드 신청과 자세한 서비스 내용은 NH pay와 NH농협카드 홈페이지에서 확인할 수 있다.
yunyun@newspim.com