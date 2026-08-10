NH투자증권, OpenAPI 기반 'PLUG' 출시

AI 핵심 요약beta
- NH투자증권이 10일 나무 플러그와 엔투 플러그를 출시했다.
- 고객이 직접 개발한 투자 프로그램과 거래 시스템을 연결했다.
- 국내외 주식·채권 등 거래와 수수료 혜택도 제공했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 설희 인턴기자= NH투자증권은 오픈 응용프로그램 인터페이스(Open API) 서비스 '나무 플러그(Namuh PLUG)'와 '엔투 플러그(N2 PLUG)'를 출시했다.
10일 NH투자증권에 따르면 'PLUG'는 고객이 직접 개발한 투자 프로그램과 NH투자증권의 거래 시스템을 연결해 시세 조회, 잔고 확인, 주문 등을 수행할 수 있는 OpenAPI 플랫폼이다.
기존 모바일 트레이딩 시스템(MTS) 및 홈 트레이딩 시스템(HTS) 중심의 표준화된 투자 방식을 넘어 투자 전략을 직접 구현할 수 있는 투자 환경을 제공한다.
회사는 서비스명에 어디서든 플러그를 꽂듯 누구나 쉽게 연결해 자신만의 투자 전략을 구현하는 새로운 투자 도구가 되겠다는 의미를 담았다고 밝혔다.
'PLUG'는 국내외 주식 및 파생상품, 채권, 금현물 등 다양한 금융자산을 거래할 수 있는 폭넓은 투자 환경을 갖췄다. 고객이 보유한 계좌를 한 번에 연동할 수 있도록 개선해 계좌별로 각각 보안 인증키를 발급받아야 했던 기존 방식의 번거로움을 크게 줄였다. 미성년 계좌와 주문대리인 계좌, 일임계좌 등도 통합 연동이 가능하다.
API 거래 수수료 체계는 국내주식 0.01%, 해외주식 0.09%를 적용해 접근성을 높였다. 아울러 코딩 지식이 없는 고객도 AI를 활용해 투자 전략을 구현할 수 있는 환경을 조성했다.
서비스 정식 출시를 기념해 'Namuh PLUG' 이용 고객을 대상으로 다양한 프로모션도 진행한다. API 사용 신청을 완료한 고객에게는 API 거래 전용 국내주식 매매수수료 우대 혜택을 제공한다. NH투자증권 최초 신규 고객의 경우 현재 진행 중인 '국내주식 24개월 완전무료 수수료' 혜택이 우선 적용돼 최대 2년 수수료 혜택을 제공한다.
회사는 API 첫 거래를 완료한 고객에게는 월 2만9000원 상당의 'ChatGPT Plus 1개월 이용권'을 증정하며, API 사용 신청을 완료한 선착순 1000명에게는 전용 멀티플러그 굿즈를 제공한다고 밝혔다.
강민훈 NH투자증권 디지털사업부 대표는 "이제 투자의 핵심 경쟁력은 얼마나 정교하고 우수한 투자 전략을 자유롭게 구현할 수 있는가로 이동하고 있다"며 "Namuh PLUG는 단순한 API 제공을 넘어 고객의 투자 아이디어를 실제 성과로 이어주는 혁신적 플랫폼이 될 것"이라고 설명했다.
이어 "앞으로도 AI 기술 및 다양한 개발 환경과의 결합을 통해 고객 중심의 디지털 투자 생태계를 끊임없이 확장해 나가겠다"고 강조했다.
winter1004@newspim.com