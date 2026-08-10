닥터자르트, '워터밤 부산 2026'서 제품 체험 부스 운영

AI 핵심 요약beta
- 닥터자르트가 8일 워터밤 부산 2026에 스폰서로 참가했다
- 닥터자르트가 쿨링·메이크업 체험 부스를 운영했다
- 닥터자르트가 방문객 대상 현장 이벤트도 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 글로벌 더마코스메틱 브랜드 닥터자르트가 지난 8일 부산에서 열린 '워터밤 부산 2026(WATERBOMB BUSAN 2026)'에 공식 스폰서로 참가해 제품 체험 부스를 운영했다고 밝혔다.
닥터자르트는 행사장에서 '닥터자르트 쿨링픽(Dr.Jart Cooling Pick)'을 주제로 한 컨테이너형 부스를 마련했다. 쿨링 제품과 메이크업 제품을 소개하고 미니게임, 제품 체험, 포토존 등의 프로그램을 운영했다.
부스 1층에는 '크라이오 러버 마스크(Cryo Rubber Mask)'와 '크라이오 소르베 마스크(Cryo Sorbet Mask)' 등을 체험할 수 있는 공간을 구성했다. 제품별 특징을 활용한 컬링과 스톱워치 게임도 함께 진행했다.
메이크업 제품인 '프리미엄 BB(Premium BB)'를 소개하는 공간에서는 슈팅 게임을 운영했다. 'BABY FACE' 오브제를 활용한 포토존도 마련해 방문객들이 사진을 촬영할 수 있도록 했다.
닥터자르트는 행사 기간 부스 방문객을 대상으로 제품과 브랜드 상품 등을 제공하는 현장 이벤트도 진행했다. 방문객들이 촬영한 사진과 영상은 소셜미디어 등을 통해 공유됐다.
닥터자르트 관계자는 "이번 워터밤 부산에서 소비자들이 제품을 직접 체험할 수 있는 프로그램을 마련했다"며 "앞으로도 온·오프라인에서 소비자와 만날 수 있는 다양한 활동을 이어갈 계획"이라고 말했다.
whitss@newspim.com