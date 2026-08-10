배민-행안부, '착한가격업소' 활성화 맞손

AI 핵심 요약beta
- 우아한형제들이 10일 행안부와 협약했다.
- 착한가격업소 배달에 3000원 쿠폰을 준다.
- 고물가 속 소상공인 매출·소비자 혜택을 노렸다.
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소상공인 판로 확대 지원
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 배달의민족 운영사 우아한형제들은 행정안전부와 착한가격업소 이용 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 10일 밝혔다.
착한가격업소는 저렴한 가격과 위생적인 환경, 친절한 서비스를 갖춘 가게다. 행정안전부와 지방자치단체가 지정하며 공공요금 감면과 물품 지원 등 지자체별 인센티브를 제공한다.
이번 협약은 원재료 가격 상승 등 고물가 상황에서도 가격을 유지한 외식업주에게 매출 확대 기회를 제공하고 소비자에게 할인 혜택을 주기 위해 마련됐다.
우아한형제들은 오는 17일부터 다음달 13일까지 착한가격업소 배달 주문에 사용할 수 있는 3000원 할인 쿠폰을 선착순으로 제공한다.
고객이 주변 착한가격업소를 쉽게 찾도록 배민 상생관 '함께가게' 페이지에 배너를 노출하는 홍보도 진행할 예정이다. 함께가게는 지역 중소상공인의 온라인 판로 확대를 지원하는 페이지다.
협약식은 10일 서울 종로구 정부서울청사에서 열렸다. 윤호중 행정안전부 장관과 윤석준 우아한형제들 브랜드커뮤니케이션전략부문 총괄사장 등이 참석했다.
우아한형제들은 소상공인의 경영 안정과 소비자 물가 부담 완화를 위한 민관 협력 모델을 지속해서 발굴할 계획이다.
kji01@newspim.com