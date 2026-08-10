SK바이오사이언스, 2분기 적자폭 58% 축소…IDT 실적 개선

AI 핵심 요약beta
- SK바이오사이언스가 10일 2분기 적자를 58% 줄였다.
- IDT바이오로지카 실적 개선이 수익성 회복을 이끌었다.
- 자체 백신 해외 확대와 GBP410 개발에 속도를 냈다.
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IDT 생산량 증가·원가 개선 효과
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = SK바이오사이언스가 독일 자회사 IDT바이오로지카의 실적 개선에 힘입어 올해 2분기 영업손실을 전년 동기 대비 절반 이상 줄였다. 연구개발(R&D)과 글로벌 사업 확대를 위한 투자가 이어지는 가운데 자체 백신의 해외 공급 확대와 신규 파이프라인 확보에도 속도를 내고 있다.
SK바이오사이언스는 올해 2분기 연결 기준 매출 1557억원, 영업손실 157억원을 기록했다고 10일 공시했다. 매출은 전년 동기 1619억원 대비 3.8% 감소했지만 영업손실은 같은 기간 374억원에서 157억원으로 217억원 줄었다. 적자 폭이 약 58% 축소된 것이다.
2분기 매출 감소는 자체 백신 일부 물량의 공급 일정이 3분기로 이연된 영향이 반영됐다. 회사는 해당 물량이 3분기 중 전량 반영될 예정인 만큼 연간 실적에 미치는 영향은 제한적일 것으로 내다봤다.
상반기 누적 매출은 3243억원으로 전년 동기 3164억원보다 2.5% 증가했다. 다만 영업손실은 603억원으로 지난해 같은 기간 525억원보다 확대됐다. 올해 초 본사 송도 이전에 따른 비용과 연구개발비 증가 등이 영향을 미쳤다.
2분기 수익성 개선에는 2024년 인수한 독일 자회사 IDT바이오로지카의 실적 개선이 주효했다. 주요 고객사 생산 물량이 늘어난 데다 인력 최적화와 수율 개선 등을 통해 원가 부담을 낮추면서 손익 개선에 기여했다.
SK바이오사이언스는 IDT의 생산성과 비용 구조를 지속적으로 개선하는 동시에 고부가가치 계약과 신규 고객 확보를 통해 위탁개발생산(CDMO) 사업을 확대할 계획이다. 북미와 유럽, 아시아를 중심으로 고객 기반도 넓힌다는 방침이다.
자체 백신의 해외 사업도 확대하고 있다. 독감백신 '스카이셀플루'는 범미보건기구(PAHO) 공급에 이어 유니세프(UNICEF)와 신규 공급 계약을 체결하며 글로벌 공공조달 시장을 넓혔다. 국내 국가예방접종사업(NIP)에서도 최대 물량을 확보했다.
수두백신 '스카이바리셀라'는 콜롬비아 국영 제약기업 VECOL과 기술이전 및 현지 생산시설 구축 계약을 체결했다. 향후 현지 생산체계를 구축해 중남미 지역 공급 기반을 확대할 예정이다.
차세대 백신 개발도 이어지고 있다. 사노피와 공동 개발 중인 21가 폐렴구균 단백접합 백신 'GBP410'은 미국과 유럽 등에서 글로벌 임상 3상이 진행 중이다. 회사는 내년 하반기 중간 결과 확보를 목표로 하고 있다. 안동 L HOUSE에는 GBP410의 향후 상업생산에 대비한 생산시설 확장도 완료했다.
최근 국민성장펀드 지원 대상으로 선정돼 3000억원 규모의 장기·저리 자금도 확보했다. SK바이오사이언스는 이를 연구개발과 상업화 준비, 생산시설 고도화 등에 활용할 계획이다.
파이프라인 다각화를 위한 외부 협력도 확대하고 있다. Gates MRI로부터 호흡기세포융합바이러스(RSV) 예방항체 기술을 도입했으며 감염병혁신연합(CEPI)의 지원을 받아 차세대 에볼라 백신 개발에도 참여하고 있다.
유럽 보건·디지털 집행청(HaDEA)이 주관하는 차세대 독감백신 개발 프로젝트에 선정된 데 이어 미국 질병통제예방센터(CDC)와 주사형 로타바이러스 백신 라이선스 계약도 체결하는 등 글로벌 기관과의 협력을 통해 신규 백신 포트폴리오를 확대하고 있다.
SK바이오사이언스는 하반기 IDT의 CDMO 사업 확대와 자체 백신 공급 증가를 통해 실적 개선에 속도를 내는 한편 GBP410을 비롯한 핵심 파이프라인의 임상 개발을 이어갈 방침이다.
sykim@newspim.com