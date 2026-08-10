SK쉴더스 EQST, 데프콘 AI CTF서 5위

AI 핵심 요약beta
- SK쉴더스 EQST가 10일 데프콘 34 AI CTF서 5위에 올랐다.
- 국내 참가팀 중 유일하게 톱5에 진입한 성과다.
- EQST는 AI 에이전트 기반 침투테스트로 문제를 해결했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK쉴더스의 화이트해커 그룹 EQST가 미국 라스베이거스에서 열린 '데프콘 34' AI CTF(Capture The Flag)에서 전 세계 200여 개 팀 중 5위를 기록했다.
AI Village에서 진행된 이번 대회에서 국내 참가팀 중 유일하게 톱5에 진입했다. AI CTF는 주어진 AI 모델을 기반으로 침투테스트를 수행하는 AI 에이전트를 구성해 보안 문제를 해결하는 방식으로 진행됐다.
사람이 공격 과정을 직접 수행하는 기존 CTF와 달리 AI 에이전트가 문제를 분석하고 공격 방법을 선택해 플래그 획득을 시도하는 것이 특징이다.
EQST는 문제 유형별 AI 모델을 최적화하고 에이전트의 행동방식을 조정하며 배점과 난이도를 분석해 공략 순서를 결정했다.
AI 에이전트가 스스로 취약점을 탐색하고 공격을 수행할 수 있도록 설계하는 과정에서 AI 모델에 대한 이해와 침투테스트 경험, 보안 문제 분석 능력을 종합적으로 발휘했다.
EQST는 데프콘 34 CTF 본선에도 참가했다. 데프콘 CTF는 전 세계 최정상급 보안 전문가들이 참가하는 국제 해킹대회로 올해 예선에는 686개 팀이 참가했으며 이 중 12개 팀만 본선에 진출했다.
EQST와 네이버클라우드, 루비야랩, 핀란드 H-T8로 구성된 국제 연합팀이 본선 무대에 올라 경쟁을 펼쳤다. 본선은 공격·방어와 킹 오브 더 힐(KOTH)을 결합한 방식으로 진행됐으며 참가팀들은 상대 팀 시스템의 취약점을 찾아 공격하면서 동시에 자신의 시스템을 방어해야 했다.
이호석 SK쉴더스 EQST Lab 팀장은 "이번 데프콘에서는 기존 공격·방어 기술뿐 아니라 AI 에이전트가 스스로 문제를 분석하고 공격을 수행하는 새로운 방식을 직접 경험할 수 있었다"고 말했다.
EQST는 약 200명 규모의 국내 최대 화이트해커 그룹으로 취약점 연구와 침투테스트, 악성코드 분석, AI 보안 연구 등을 수행하고 있다.
origin@newspim.com