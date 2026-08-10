한국타이어, 망상해수욕장서 차량 760대 타이어 무상점검

AI 핵심 요약beta
- 한국타이어가 10일 망상해수욕장서 타이어 무상점검을 했다.
- 7월 31일~8월 9일 차량 760대 타이어 3040개를 점검했다.
- 체험형 팝업과 안전키트 제공 등 안전캠페인을 이어가다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국타이어앤테크놀로지가 여름 휴가철 망상해수욕장을 찾은 차량 760대를 대상으로 타이어 무상점검을 실시했다.
한국타이어는 7월 31일부터 8월 2일, 8월 7일부터 9일까지 총 6일간 강원 동해시 망상해수욕장에서 '타이어보이'와 '한국타이어 튜브숍'을 운영했다고 10일 밝혔다.
한국타이어는 망상해수욕장 공영주차장과 망상오토캠핑리조트, 망상제2오토캠핑장 일대에서 타이어 무상점검 서비스인 타이어보이를 운영했다.
전문 인력이 타이어 공기압과 마모 상태를 점검하고 공기압 충전 서비스를 제공했다. 행사 기간 차량 760대에 장착된 타이어 총 3040개를 점검했다.
망상해수욕장에서는 체험형 팝업스토어 '한국타이어 튜브숍'도 운영했다. 타이어 모양 튜브 대여와 함께 적정 공기압을 맞히는 '공기압 타임어택', 타이어를 뒤집는 '타이어 플립', 타이어 튜브를 목표물에 던지는 '타이어 링토스' 등의 프로그램을 진행했다.
이벤트 참가자에게는 타이어 할인 쿠폰과 마모도 점검 키링, 타이어 튜브, 공기압 주입 밸브캡 등으로 구성된 안전 키트를 제공했다. 저녁 시간에는 휴양객을 위한 '한국타이어 라운지'도 운영했다.
한국타이어는 지난해부터 국내 주요 야구장과 해수욕장 등에서 타이어 무상점검을 중심으로 '세이프티 캠페인'을 진행하고 있다. 앞으로도 다양한 소비자 접점에서 안전운전 캠페인을 이어갈 계획이다.
chanw@newspim.com