지씨셀, 손주희 사업개발실장 선임…글로벌 파트너십 확대

AI 핵심 요약beta
- 지씨셀은 10일 손주희 실장을 사업개발실장으로 영입했다.
- 손 실장은 동아제약·롯데 등서 BD·투자전략을 맡았다.
- 지씨셀은 글로벌 파트너십 확대에 속도를 낼 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 지씨셀이 글로벌 사업개발(BD)과 파트너십 확대를 위해 손주희 사업개발실장을 신규 영입했다.
지씨셀은 사업개발 부문의 역량 강화를 위해 손주희 사업개발실장을 영입했다고 10일 밝혔다.
손 신임 실장은 충북대학교 수의과대학을 졸업하고 같은 대학 의과대학에서 내과학 석사 학위를 취득했다.
이후 동아제약과 동아쏘시오홀딩스, 동아에스티에서 연구개발 전략과 사업개발, 투자 검토, 포트폴리오 관리 등 바이오 사업 전반에 걸쳐 경험을 쌓았다. 연구개발 전략 수립을 비롯해 글로벌 개발 프로젝트 관리, 신사업 발굴, 투자 전략 등의 업무를 담당했다.
최근에는 롯데그룹에서 바이오 분야 투자와 글로벌 사업개발 업무를 맡았다. 롯데지주 경영혁신실 투자전략팀을 거쳐 롯데바이오로직스 글로벌 BD부문 BD Strategy 팀장을 역임하며 바이오 투자 전략과 글로벌 사업개발 전략, 세일즈 전략 및 글로벌 파트너십 관리 등을 담당했다.
지씨셀은 이번 영입을 계기로 사업개발 역량을 강화하고 글로벌 파트너십 확대와 신규 사업 기회 발굴에 속도를 낼 계획이다.
지씨셀 관계자는 "손주희 실장은 글로벌 사업개발 전략 수립과 투자, 파트너십 분야에서 풍부한 경험을 보유한 전문가"라며 "회사의 사업개발 역량을 한층 강화하고 글로벌 파트너십 확대와 신규 사업 기회 발굴을 통해 중장기 성장 기반을 마련하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대한다"고 말했다.
sykim@newspim.com