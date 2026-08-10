펄어비스, 게임스컴서 '붉은사막' 개발 기술 공개

AI 핵심 요약beta
- 펄어비스가 24일 게임스컴 데브 2026서 붉은사막 기술을 공유한다.
- 붉은사막은 출시 3개월 만에 글로벌 600만 장을 팔았다.
- 블랙스페이스 엔진 활용한 오픈월드 제작법을 공개한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 펄어비스가 글로벌 최대 게임 개발자 컨퍼런스 '게임스컴 데브 2026'에서 '붉은사막'의 오픈월드 제작 기술을 공유한다. 강연은 오는 24일 독일 쾰른에서 열린다.
붉은사막은 출시 3개월 만에 글로벌 600만 장을 판매했으며 2026년 미국 비디오게임 판매량 누적 2위와 신규 지식재산권(IP) 중 스팀 매출 1위를 기록했다.
강연은 두 부분으로 나뉜다. 첫 번째는 게임 배경인 파이웰 대륙의 구축 과정과 오픈월드 환경 설계 방식을 다룬다. 자연환경을 게임 플레이에 맞게 구현한 방법, 제작 자동화 파이프라인, 실제 지형 기반 지역 설계 등을 공유한다.
두 번째는 펄어비스 자체 엔진인 '블랙스페이스 엔진'을 활용한 대규모 오픈월드 제작 기술을 소개한다. 실시간 월드 변화 구현, 거리감과 대기 표현, 환경 밀도 구현 방식 등을 중점적으로 다룬다.
절차적 제작 파이프라인을 통해 지형 생성부터 지역별 오브젝트 및 식생 배치까지 구현하는 과정도 공개한다. 안근태 아트레벨실장과 김진환, 윤진호 게임엔진그래픽실장이 연사로 나선다.
펄어비스는 26일부터 30일까지 열리는 글로벌 최대 게임쇼 '게임스컴 2026'에도 참여한다.
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