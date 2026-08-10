네이버-국가평생교육진흥원, 시니어용 AI 교과서 공동 제작

AI 핵심 요약beta
- 네이버와 평생교육진흥원이 7일 시니어 AI·디지털 교육을 협약했다
- 웨일 브라우저 기반 문해 교과서와 쇼핑 활용법을 제작하기로 했다
- 디지털 소외계층 역량을 높여 격차 해소에 나서기로 했다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버와 국가평생교육진흥원이 시니어 이용자를 위한 AI·디지털 교육 콘텐츠를 함께 개발하기로 했다.
네이버는 지난 7일 평생교육진흥원과 업무협약을 체결했다. 웨일 브라우저를 기반으로 디지털 문해 교과서를 제작하는 것이 협력의 핵심이다. 네이버 쇼핑 이용법과 웨일 브라우저의 주요 기능 사용법 등 일상생활에 필수적인 서비스 활용법을 담을 예정이다.
이번 협력을 통해 양 기관은 시니어와 디지털 소외계층의 일상 속 AI·디지털 역량을 높이고 디지털 격차를 해소하는 데 목표를 두고 있다.
김월용 평생교육진흥원 원장은 "생성형 AI 시대에 네이버의 기술력을 교육 현장과 연계함으로써 일상 속 디지털 문해 격차를 혁신적으로 해소할 수 있을 것"이라며 "양 기관의 인프라를 유기적으로 연결해 보편적 평생교육 복지 실현에 앞장서겠다"고 밝혔다.
이윤숙 네이버 쇼핑사업 부문장은 "AI 커머스 시대에 맞게 다양한 서비스를 고도화하는 한편, 이번 협약을 통해 네이버쇼핑을 비롯한 여러 AI 기반 서비스가 누구에게나 쉽고 편리한 도구가 될 수 있도록 교육적 지원에도 힘쓸 것"이라고 말했다.
origin@newspim.com