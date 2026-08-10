크래프톤, 펍지 성수서 여름 특별 행사 '블루존' 개최

AI 핵심 요약beta
- 크래프톤이 11일부터 펍지 성수서 블루존을 열었다.
- 배틀그라운드 블루존을 여름 피서 공간으로 재해석했다.
- 전시·체험·크리에이터 프로그램과 쉼터를 운영한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자 = 크래프톤이 운영하는 게임 브랜드 공간 '펍지 성수'에서 11일부터 여름 테마 특별 행사 '블루존'을 개최한다.
이번 행사는 배틀그라운드의 게임 요소인 '블루존'을 도시 속 무더위 피서 공간으로 재해석한 체험형 이벤트다. 펍지 성수 전역을 여름 휴식 공간으로 구성하고 전시, 라이프스타일 프로그램, 크리에이터 협업 콘텐츠 등을 운영한다.
해외 아티스트 협업 전시도 진행한다. 글로벌 아트 프로젝트 '더 자운트' 소속 아티스트들과 부산의 유니온갤러리가 참여해 서핑과 서브컬처에서 영감을 받은 작품을 선보인다.
트래비스 웰러, 스티비 샤오 등 참여 아티스트는 현장에서 라이브 뮤럴 페인팅을 진행하며 완성된 작품은 11일부터 16일까지 1층 서바이버홀에서 관람할 수 있다.
자연 기반 아트 패브릭 브랜드 '멧앤멜'과 협력해 브랜드존도 운영한다. 배틀그라운드 지식재산권(IP)을 활용한 블루존 전용 패턴을 웨이브 쉘터, 돔 텐트, 삼각 타프에 적용했으며 모래와 선베드, 파라솔 등을 배치해 도시 속 해변 분위기를 연출한다.
크리에이터 협업 프로그램도 진행된다. 15일에는 러닝 인플루언서와 함께 성수 일대를 프라이팬 모양으로 도는 '프라이팬런'을 개최하고 이후 사우나와 냉수욕을 결합한 애프터 파티를 운영한다. 이 외에도 DJ, 음악, 댄스 등 다양한 분야 크리에이터가 참여하는 프로그램을 마련한다.
펍지 성수는 행사 기간 방문객과 지역 시민을 위한 무더위 쉼터를 운영한다. 그늘막, 돔 텐트, 아이스 칠링존 등 시설을 갖추고 무료 식수를 제공한다. 여름 시즌 클래스 프로그램인 '펍지 성수 서머 스쿨'은 31일까지 운영되며, 게임 이용자와 일반 방문객이 무료 원데이 클래스로 참여할 수 있다.
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