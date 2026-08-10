SKIT, SWC2026 오픈 퀄리파이어-한국 우승...월드 파이널行

AI 핵심 요약beta
- SKIT이 8일 SWC2026 한국 오픈 퀄리파이어서 1위했다
- 결승서 BEAT.D를 3승1패로 꺾고 월드 파이널에 올랐다
- 컴투스는 8월 말까지 지역 예선을 이어갈 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 글로벌 e스포츠 대회 '서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십 2026(SWC2026)'의 오픈 퀄리파이어-한국에서 SKIT이 1위를 차지하며 월드 파이널 진출을 확정했다.
컴투스는 지난 8일 오픈 퀄리파이어-한국을 시작으로 SWC2026의 막을 올렸다. 올해로 10회차를 맞이한 SWC는 전 세계 '서머너즈 워' 최강 플레이어를 가리는 글로벌 e스포츠 대회다. 이번 월드 파이널 개최지인 한국에는 어드밴티지를 적용해 오픈 퀄리파이어-한국 우승자에게 결선 직행 티켓을 제공한다.
경기는 5전 3선승제 토너먼트 방식으로 진행됐다. 특히 2023년부터 대회 캐스터로 활동한 SKIT이 올해는 선수로 복귀하고, 선수 출신 ZZI-SOONG이 새롭게 중계에 합류해 팬들의 눈길을 끌었다.
선수로 돌아온 SKIT은 8강에서 SCHOLES를 무패로 완파했으며, 4강에서는 ANGRYBIRD를 3승 1패로 꺾었다. 결승에서는 SWC2018 세계 챔피언 출신인 BEAT.D와 치열한 공방을 펼친 끝에 3승 1패를 거두며 9년 만에 월드 파이널 무대에 오르게 됐다.
유럽 지역 예선도 시작했다. 지난 8일과 9일 승자조 경기를 통해 P4FFIX, MALIGNANT, OBABO, PINKROID 등 총 4명의 선수가 유럽 컵에 진출했다. 컴투스는 오는 15일 유럽 지역 예선 패자조 경기를 통해 유럽 컵 라인업을 확정할 예정이다.
컴투스는 오는 8월 말까지 세계 각 지역에서 온라인 예선전을 진행해 본선인 지역 컵 진출 라인업 구성을 마칠 계획이다. 예선을 통과한 선수들은 9월부터 열리는 지역 컵 무대에 오르게 되며, 지역 컵까지 돌파한 최정상급 선수들은 11월 대한민국 서울에서 열리는 월드 파이널에 진출해 10번째 우승컵의 주인공을 가릴 예정이다.
이번 오픈 퀄리파이어-한국과 유럽 지역 예선을 비롯한 SWC2026의 모든 경기는 컴투스 공식 e스포츠 유튜브 채널 'Summoners War Esports'에서 다시 감상할 수 있다.
flurry327@newspim.com