동서발전, LOAS와 손잡고 국산 물리 AI 로봇 실증…스마트 발전소 가속

AI 핵심 요약beta
- 한국동서발전이 7일 로아스와 물리AI 로봇 실증 MOU를 체결했다.
- 당진발전본부에서 설비 점검·안전 감시 실증에 나선다.
- 올해 하반기까지 기술규격을 마련해 스마트발전소 전환을 가속화한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
음향·영상·열화상 센서로 설비 이상·화재 감시
하반기 기술규격 마련…AI 감시체계 구축 추진
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국동서발전(사장 권명호)이 국산 물리 인공지능(Physical AI) 로봇을 발전소 현장에 투입해 설비 점검과 안전 감시 실증에 나선다.
동서발전은 지난 7일 서울 로아스(LOAS) 본사에서 LOAS와 '국산 로봇 플랫폼 기반 물리 인공지능 기술개발 및 실증을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 10일 밝혔다.
협약에 따라 양 기관은 복잡한 발전설비 환경에서 물리 인공지능 로봇의 활용 가능성을 검증한다. 실증은 최근 전력계통 변동성 증가로 설비 기동·정지와 고장 빈도가 높아진 당진발전본부 미분기실과 자연발화 위험이 높은 옥내저탄장에서 진행한다.
실증에 투입되는 차륜·궤도형 인공지능(AI) 로봇은 음향·영상·열화상 등 복합 센서를 탑재해 설비 진동과 누유 등 이상 징후를 진단하고 계측기 점검, 화재·산업안전 감시 등을 수행한다.
로봇은 최대 6시간 연속으로 작업할 수 있으며, 사내 보안 무선통신망을 통해 수집한 데이터를 실시간으로 전송해 발전설비 감시에 활용한다.
동서발전은 실제 발전소 환경을 제공해 로봇의 현장 활용성과 작업 효율 향상 효과를 검증한다. 로아스는 실증 데이터를 바탕으로 산업용 점검로봇의 성능을 개선하고 기술을 고도화한다.
아울러 로아스가 자체 개발한 국산 통합제어 플랫폼 '아르코스(ARQOS)'와 로봇을 함께 검증해 국내 물리 인공지능 산업 경쟁력 강화도 추진한다.
동서발전은 이번 실증 결과를 토대로 올해 하반기까지 실효성 평가를 마치고 로봇의 필수 요구사항과 운용 기준을 반영한 기술규격을 마련할 계획이다.
이후 발전설비에 적합한 기기 제어와 3차원 공간지도 기술을 연계한 물리 인공지능 감시체계를 구축해 스마트 발전소 전환을 가속화한다는 방침이다.
동서발전 발전처 관계자는 "이번 업무협약은 안정적이고 효율적인 물리 인공지능 운영 체계를 마련한다는 점에서 의미가 크다"며 "국내 중소기업과의 협력을 통해 발전산업의 인공지능 전환(AX)을 선도하겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com