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해외파견·전세·부모봉양 어쩌나…'실거주 세제' 예외 놓고 갑론을박

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  • 정부가 10일 종부세·양도세를 거주 중심으로 바꿨다
  • 취학·질병·해외체류 등 예외 인정 범위가 쟁점이다
  • 해외파견·전세·장기봉양은 추가 보완 요구가 나왔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

입주 전 해외파견·기존 전세계약·장기 부모봉양 등 사례 속출
'1년 선거주·다른 시군·최대 3년' 예외기준 놓고 의견 분분
구윤철 "불가피한 사유 추가 검토"…'꼼수' 차단은 과제

[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 정부가 종합부동산세(종부세)와 양도소득세(양도세) 혜택을 보유기간보다 실제 거주기간 중심으로 재편하면서 불가피하게 자기 집에 살지 못하는 1주택자를 어디까지 '거주자'로 인정할지를 두고 다양한 의견이 쏟아지고 있다.

정부는 취학이나 직장, 질병, 해외체류, 부모 봉양 등을 이유로 다른 지역으로 이주한 경우 일정 기간을 거주기간으로 인정하기로 했지만 입주 전 해외파견이나 기존 임대차계약, 장기간의 부모 봉양 등 정부가 제시한 기준으로 포괄하기 어려운 사례가 입법예고 과정에서 잇따라 제기되고 있다.

10일 법제처 국민참여입법센터에 따르면 이날 오후 3시20분 기준 종합부동산세법 개정안에는 3285건의 입법의견이 접수됐다. 입법의견은 동일인의 중복 제출이 가능하다.

서울 성동구 응봉산에서 바라본 아파트. [사진=뉴스핌DB]

◆ 거주 14억·비거주 9억…세 부담 가르는 '예외'

이번 부동산 세제개편의 핵심은 주택을 얼마나 오래 보유했는지보다 실제 얼마나 오래 거주했는지에 세제 혜택의 무게를 두는 것이다.

종부세의 경우 단독명의 1세대 1주택자가 실제 거주하면 기본공제금액을 현행 12억원에서 14억원으로 높이는 반면 비거주 1주택자는 9억원으로 낮춘다. 종부세 세액공제도 보유기간보다 거주기간을 중심으로 재편한다.

양도세도 주택 장기보유특별공제를 장기거주소득공제로 바꾸고 1세대 1주택자의 공제방식을 거주 중심으로 재편한다. 현재 보유기간과 거주기간에 나눠 적용하는 공제를 단계적으로 거주기간 연 8%, 최대 80%의 거주공제로 전환하는 방식이다.

정부안은 1년 이상 계속 거주하던 1주택자가 취학이나 직장, 질병, 해외체류, 부모 봉양 등 부득이한 사유로 다른 시·군으로 주거를 이전하면 비거주 기간을 거주기간으로 인정하도록 했다. 다만 같은 시·군 내 이전은 인정하지 않고 인정기간도 최대 3년으로 제한한다.

결국 예외를 인정받기 위해서는 기본적으로 '1년 이상 선거주', '다른 시·군 이전', '부득이한 사유', '최대 3년'이라는 여러 문턱을 넘어야 하는 셈이다.

[AI 일러스트=김현구 기자] 2026.07.31 hyun9@newspim.com

◆ 해외파견·기존 전세·장기 봉양…현실과 부딪힌 기준

입법예고 과정에서는 정부가 마련한 예외 기준만으로 포괄하기 어려운 생활상의 사정이 잇따라 제기되고 있다.

먼저 1년 이상 선거주 요건이다. 오모 씨는 분양받은 주택에 입주하기 전 해외파견이 결정된 사례를 들었다.

오씨는 "분양 받은 다음 해외 파견 가는걸 알게되어 미리 세입자를 구한 경우도 있다"며 회사의 해외파견 증빙이 있다면 1년 이상 선거주 여부와 관계없이 예외를 인정해야 한다고 주장했다. 해외파견이 3년을 넘으면 파견기간 전체를 거주기간으로 인정해야 한다는 의견도 덧붙였다.

정부안은 해외체류를 부득이한 사유로 인정하지만 해당 주택에서 1년 이상 먼저 거주해야 해 주택 취득·분양 직후 발령이 난 경우에는 예외 적용이 어려울 수 있다.

기존 임대차계약 때문에 당장 실거주할 수 없는 경우도 문제로 제기됐다.

조모 씨는 무주택 상태에서 세입자가 있는 아파트를 실거주 목적으로 매입했다고 밝혔다. 그는 "전세가 만료되는 2027년 9월 입주 예정"이라며 "의도적으로 비거주 1주택을 한 건 아니기 때문에 정책적 고려가 돼야 한다"고 주장했다.

실거주 의사가 있더라도 세입자의 계약기간이 남아 있다면 세제개편에 맞춰 즉시 자기 집으로 들어가는 것이 불가능하다는 것이다.

부모 봉양처럼 종료 시점을 예상하기 어려운 사유에 '최대 3년'을 적용하기 어렵다는 의견도 나왔다.

김모 씨는 "무주택 부모님 두 분을 경기도에서 전세로 봉양하고 있는데 3년일지 10년일지 모르는 상황"이라고 지적했다. 아울러 그는 실거주 중심 과세가 임대차시장 현실과 맞물릴 수 있다는 문제도 제기했다.

김 씨는 "제 소유 집에 사는 분은 자녀 교육으로 서울에서 전세를 살고 있고, 저의 전세 집 주인은 직장 때문에 강서구에 살고 있다"며 "모든 사람이 실거주로 이사를 가야 한다면 도대체 몇 명이 거주지를 옮겨야 하는가"라고 지적했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 지난 6일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제본부 회의 겸 경제구조혁신 관계장관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=뉴스핌DB]

◆ 좁히면 실수요자 피해, 넓히면 '꼼수'…예외 설계 딜레마

정부로선 예외 사유를 무작정 확대하기는 어렵다. 육아·가족 돌봄·직장·임대차 등을 폭넓게 인정하면 실제 거주 의사가 없는 주택 보유자가 절세 수단으로 악용할 가능성이 있는 반면, 지나치게 좁히면 해외파견이나 부모 봉양 등 불가피한 사정이 있는 1주택자가 투자 목적 비거주자와 같은 세 부담을 질 수 있다.

보유기간은 주택 취득·양도 시점 등을 통해 비교적 명확하게 확인할 수 있지만 거주기간을 세제 혜택의 핵심 기준으로 삼으면 과세당국은 단순히 '살았는지'뿐 아니라 '왜 살지 못했는지'까지 판단해야 하는 셈이다.

다만 정부도 현재 제시한 예외 기준 외에 추가적인 불가피한 사유가 있는지 의견을 수렴하고 있다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 지난 7일 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에 인터뷰에서 "취학, 직장의 변경, 질병, 전학, 해외체류, 부모 봉양, 또 '이건 불가피하다'면 최대한 국민들의 입장에 서서 보려고 하고 있다"고 말했다.

이어 "불가피한 예외가 있으면 국민들 (의견을) 경청해 한번 더 검토해 보도록 하겠다"면서도 예외 범위를 지나치게 넓힐 경우 이를 이용한 '꼼수'가 나올 수 있다는 점도 함께 지적했다.

결국 실수요자의 불가피한 비거주를 보호하면서도 갭투자나 위장거주 등 제도 악용을 막을 수 있는 선을 어디에 그을지가 향후 시행령 설계의 핵심 과제가 될 전망이다.

hyun9@newspim.com

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Z폴드8 사전예약 美 30%↑ [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자의 신형 폴더블폰 '갤럭시 Z폴드8'이 국내를 넘어 미국과 유럽, 일본 등 글로벌 시장에서 초반 흥행에 성공했다. 미국에서는 역대 폴드 시리즈 가운데 가장 빠른 사전예약 흐름을 보였고, 국내에서는 갤럭시 스마트폰 사상 최대 사전예약 기록을 새로 썼다. 이번 흥행에서 눈에 띄는 점은 단순한 판매량 증가를 넘어 구매층이 달라지고 있다는 것이다. 짧고 넓어진 '여권형' 디자인과 개선된 휴대성을 앞세운 폴드8이 기존 폴더블 마니아뿐 아니라 일반 바형 스마트폰 사용자까지 끌어들이고 있다. 중장년 남성 중심이던 소비자층도 10~30대와 여성으로 확대되면서 폴더블폰 대중화 가능성에 대한 기대감도 커지고 있다.   갤럭시 Z폴드8 시리즈 [사진 = 뉴스핌DB] ◆ 美 30%·유럽 20%↑…한국선 144만대 '신기록' 10일 시장조사업체 카운터포인트리서치 등에 따르면 갤럭시 Z8 시리즈는 미국에서 사전예약 첫 12일을 기준으로 역대 Z 시리즈 가운데 가장 많은 예약 판매량을 기록할 것으로 예상된다. 삼성전자가 공개한 미국 시장 판매 동향을 보면 갤럭시 Z폴드8과 폴드8 울트라의 합산 사전예약은 기존 폴드 시리즈 최고 기록보다 30% 증가했다. 특히 일반형 폴드8이 이동통신사와 유통업체 전체 사전예약의 절반 가까이를 차지하며 흥행을 이끌었다. 기존 플립 사용자들이 폴드로 이동하는 흐름도 뚜렷했다. 전작 출시 당시와 비교해 갤럭시 Z플립을 사용하다 폴드8 또는 폴드8 울트라를 사전예약한 고객은 3배 이상 늘었다. 기존 폴드 사용자뿐 아니라 다른 폼팩터의 스마트폰 이용자까지 폴드8으로 유입되고 있는 셈이다. 유럽에서도 전작을 웃도는 성적을 냈다. 출시 첫 11일간 Z8 시리즈 사전예약은 Z7 시리즈보다 20% 이상 증가했고, 삼성전자가 세운 사전예약 목표도 정식 출시 전에 넘어섰다. 일반형 폴드8이 전체 예약의 약 40%를 차지했다. 국내에서는 역대 최대 기록을 새로 썼다. 폴드8 울트라와 폴드8, 플립8은 7일간 진행된 사전예약에서 총 144만대가 예약됐다. 전작 폴드7·플립7 시리즈의 104만대보다 약 39% 증가한 규모로 역대 갤럭시 스마트폰 사전예약 가운데 가장 많다. 이 가운데 폴드8이 약 70%를 차지하며 전체 흥행을 주도했다. 갤럭시 Z 시리즈 출시 이후 분기별 예상 출하량 추이 [사진=카운터포인트리서치] 일본과 중국, 동남아시아에서도 폴드8을 중심으로 초기 수요가 몰리고 있다. 일본에서는 삼성전자 공식 온라인스토어에서 폴드8 256GB 모델의 상당수 색상이 품절됐다. NTT도코모·au·소프트뱅크·라쿠텐모바일 등 일본 4대 이동통신사가 모두 삼성 폴드 모델을 판매하는 등 유통 기반도 확대됐다. 중국에서는 폴드8이 티몰과 징둥닷컴에서 삼성전자 스마트폰 가운데 판매 순위 1위에 올랐다. 말레이시아와 인도네시아, 베트남 등 동남아에서도 폴드8을 중심으로 초기 수요가 나타나고 있으며 일부 지역에서는 배송 지연도 발생하고 있다. 다만 인도에서는 폴드8 울트라가 사전예약의 약 60%를 차지하며 다른 주요 시장과는 다른 양상을 보였다. ◆ '아재폰' 벗어난 폴드…1030·여성까지 확산 이번 흥행에서 주목되는 부분은 판매량뿐 아니라 소비자층의 변화다. 그동안 폴드 시리즈는 대화면과 멀티태스킹, 업무 생산성을 중시하는 중장년 남성 중심의 제품이라는 인식이 강했지만 폴드8에서는 10~30대와 여성 고객의 유입이 두드러지고 있다. SK텔레콤에 따르면 국내 Z8 시리즈 사전예약 고객 가운데 기존 일반 바형 스마트폰 사용자는 약 62%로 전작보다 10%포인트 증가했다. 삼성닷컴 기준으로는 10~30대 구매 비중이 절반을 넘어섰으며, 이 연령대가 가장 많이 선택한 모델도 폴드8이었다. 특히 10~30대 여성의 폴드8 구매는 전작보다 두 배 이상 늘었다. ◆ 짧고 넓어진 '여권형' 통했다…업무용서 일상폰으로 폴드8의 달라진 디자인과 사용성이 소비자층 확대를 이끌었다는 분석이 나온다. 기존 폴드가 넓은 화면을 활용한 멀티태스킹과 업무 생산성에 무게를 뒀다면 폴드8은 무게와 두께를 줄이고 화면을 기존보다 짧고 넓게 만들면서 일상적인 스마트폰으로서의 사용성을 강화했다. 접었을 때는 일반 스마트폰에 가까운 형태로 사용할 수 있고 펼치면 넓은 화면으로 동영상과 소셜미디어(SNS), 웹서핑, 독서 등을 즐길 수 있다. 기존 폴드의 대화면이라는 장점을 유지하면서 휴대성과 콘텐츠 소비 경험을 동시에 개선한 것이다. 카운터포인트리서치도 이 같은 변화를 폴드8 흥행의 주요 요인으로 꼽았다. 짧고 넓어진 본체가 휴대하기 편하면서도 독서와 동영상 시청, 웹 브라우징 등에 적합해 폴드8의 활용 범위를 넓혔다는 평가다. 실제 글로벌 시장에서 일반형 폴드8은 인도를 제외한 한국과 미국, 유럽, 일본, 중국, 동남아 등 대부분 지역에서 Z8 시리즈의 초기 판매를 이끌고 있다. 최고 사양과 카메라를 앞세운 폴드8 울트라보다 상대적으로 대중적인 폴드8에 수요가 집중되고 있다는 점에서 폴더블폰의 소비 기반이 넓어지고 있다는 분석도 나온다. 삼성전자의 갤럭시 Z8 시리즈 [사진 = 뉴스핌DB] 카운터포인트리서치는 갤럭시 Z8 시리즈의 출시 첫해 출하량이 Z7 시리즈보다 두 자릿수 증가하고 Z6 시리즈와 비교하면 70% 이상 늘어날 것으로 전망했다. 관건은 사전예약 이후 흐름이다. 초기 판매에는 보상판매와 할부, 사은품 등 출시 프로모션 효과가 반영돼 있다는 것이다. 또 애플의 폴더블폰 시장 진입이 예상되는 만큼 향후 글로벌 폴더블 시장의 경쟁은 한층 치열해질 것으로 전망했다. 다만 폴드8이 기존 폴더블 마니아층을 넘어 일반 스마트폰 사용자와 젊은층, 여성까지 소비자층을 넓힐 경우 삼성전자가 시장 주도권을 이어가는 데 긍정적으로 작용할 것으로 내다봤다. syu@newspim.com 2026-08-10 11:07
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국방부, 용산 옛 청사서 첫 브리핑 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 정빛나 국방부 대변인이 10일 서울 용산구 국방부 옛 청사에서 복귀 후 첫 정례브리핑을 하고 있다. 정빛나 국방부 대변인이 10일 서울 용산구 국방부 옛 청사 브리핑룸에서 복귀 후 첫 정례브리핑을 하고 있다. [사진=오동룡 군사방산전문기자] 2026.08.10 gomsi@newspim.com 국방부는 윤석열 정부의 대통령실 용산 이전에 따라 2022년 합동참모본부 청사로 옮긴 뒤 약 4년 만에 옛 청사 복귀 절차를 밟고 있다. 지난달 21일부터 부서별 이전 작업을 시작했으며, 주요 부서와 출입기자실 등을 순차적으로 옮긴 뒤 장관실 이전을 끝으로 오는 14일쯤 작업을 마칠 계획이다. 국방부와 합참이 한 청사를 함께 쓰던 체제도 종료된다. gomsi@newspim.com 2026-08-10 11:30

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