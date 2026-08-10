2026 자율주행모빌리티산업전, 8월 25일 코엑스서 개막

AI 핵심 요약beta
- AME 2026이 25~27일 코엑스 B홀서 열린다
- 자율주행·피지컬 AI·SDV 전략을 다룬다
- 사전등록은 14일까지, 전시는 무료입장이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = '2026 자율주행모빌리티산업전(AME)'이 오는 8월 25일부터 27일까지 서울 코엑스 B홀에서 개최된다. 이번 행사는 생성형 AI를 넘어 피지컬 AI 시대를 조망하는 자율주행 전문 전시회다.
코엑스, 한국자율주행산업협회, 한국무역협회, 한국중견기업연합회가 공동 주최하는 AME는 자율주행 핵심 기술, AI 소프트웨어, 모빌리티 서비스, 무인·물류로봇, 기반 인프라 등 미래 모빌리티 산업 전반을 다룬다.
오토노머스에이투지, 쏘카, 라이드플럭스, 에스더블유엠, 에스오에스랩 등 국내 자율주행 기업들이 참가해 최신 기술과 서비스를 선보인다. 올해는 정밀지도, 무인·물류로봇, 모빌리티 서비스 등 연관 산업으로 전시 품목을 확장해 미래 모빌리티 융복합 산업 생태계를 조망할 수 있는 장을 마련한다.
전시회와 함께 열리는 컨퍼런스는 '코드를 넘어 지능으로: 자율주행 AI의 혁명'을 주제로 피지컬 AI, 월드모델, VLA, 자율주행 파운데이션 모델, 소프트웨어 중심 자동차(SDV), AI 안전성, 규제·법제도, 상용화 전략 등을 다룬다.
엔비디아, 퀄컴, 현대자동차, 현대모비스, 카카오모빌리티, LG전자, HL클레무브 등 빅테크 및 국내 산업 전문가들이 참여한다. 엔비디아 AI 부문 시니어 디렉터 마르코 파보네가 '피지컬 AI를 위한 추론 모델'을 주제로 기조연설을 한다.
컨퍼런스 둘째 날에는 현대자동차, 현대모비스, 퀄컴 전문가들이 데이터 기반 자율주행 개발과 SDV 플랫폼 전략을 발표한다. 마지막 날에는 카카오모빌리티, HL클레무브 등 전문가들이 자율주행 서비스 상용화 전략과 미래 모빌리티 비전을 공유한다.
산업통상부, 국토교통부, 한국교통안전공단, 한국법제연구원 등 정부·공공기관도 참여해 자율주행 상용화를 위한 정책과 제도 개선 방향을 논의한다.
해외 바이어 초청 수출상담회, 퓨처 모빌리티 IR 피칭데이, 자율주행 네트워킹 나잇, 해커톤 경진대회 등 산업 연계 프로그램도 진행된다. 또한 'EV트렌드코리아 2026', '2026 무인이동체 X 민군협력엑스포'와 통합 개최되어 '퓨처 모빌리티 위크 2026'으로서 연계 효과를 극대화할 예상된다.
코엑스 관계자는 "AME 2026이 자율주행 기술 트렌드와 산업 전략을 공유하고, 국내외 기업과 기관 간 협력을 촉진하여 자율주행 산업의 상용화를 앞당기는 플랫폼으로 자리매김하길 바란다"고 전했다.
AME 2026 전시회와 컨퍼런스 사전등록은 8월 14일까지 공식 홈페이지에서 진행된다. 전시회는 사전등록 시 무료 입장 가능하며, 컨퍼런스는 약 30% 할인된 가격으로 등록할 수 있다.
whitss@newspim.com