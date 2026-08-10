'대장동 수사' 강백신 검사 사의 표명…'검찰청 폐지' 10월 2일 사직 희망

AI 핵심 요약beta
- 대장동 2기 수사팀장 강백신 검사가 10일 사의를 표명했다
- 강 검사는 10월 2일 검찰청 폐지에 맞춰 사직하겠다고 밝혔다
- 대검은 대장동 수사·기소 검사 9명에 대해 감찰 중이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = '대장동 개발 비리 의혹' 2기 수사팀을 이끌었던 강백신 대구고검 검사(사법연수원 34기)가 사의를 표명한 것으로 확인됐다.
10일 법조계에 따르면 강 검사는 이날 대구고검에 사직서를 제출했다. 강 검사는 검찰청 폐지와 공소청 출범이 예정된 오는 10월 2일에 맞춰 사직하겠다는 뜻을 밝힌 것으로 파악됐다.
강 검사는 검찰 내부에서 대표적인 특수통'으로 평가받는다. 그는 서울중앙지검 반부패3부장을 맡았던 2023년, 엄희준 반부패수사1부장과 함께 대장동 개발 비리 의혹을 수사해 당시 이재명 더불어민주당 대표를 기소한 바 있다.
수사팀은 당시 민주당 대표였던 이재명 대통령을 대장동 개발 사업과 관련한 배임 등 혐의로 재판에 넘겼다.
강 검사는 지난해 11월 검찰 지휘부가 대장동 사건 1심 판결에 대해 항소를 포기하자, 검찰 내부망을 통해 공개적으로 해명을 요구하기도 했다.
법무부가 강 검사의 사직서를 당장 수리할지는 미지수다. 국가공무원법 제78조의4는 파면·해임·강등·정직에 해당하는 징계 의결이 요구 중인 공무원에 대해 퇴직을 허용해서는 안 된다고 규정하고 있다.
현재 대검은 강 검사를 포함해 2022~2024년 대장동 개발 비리 의혹 관련 수사와 기소를 진행한 2기 수사팀 검사 9명에 대해 감찰을 진행하고 있다.
hong90@newspim.com