[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 8월10일

AI 핵심 요약beta
- 10일 투데이 ANDA에 이재명 대통령 호남반도체 전격전 주문 기사 실렸다
- KB국민카드 콜센터 찜통 근무 논란과 검경 책임 쟁점이 소개됐다
- 에코프로비엠 유증 정정 신고와 Z폴드8 사전예약 신기록도 담겼다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
10일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲李대통령, 호남반도체 '전격전' 주문..."日 구마모토처럼 속도내야" ▲[단독] KB국민카드 콜센터 '찜통 근무' 논란...원하청 교섭 쟁점 부각 ▲수사·기소 분리시 무죄 누구 탓?..."검·경 책임 불분명, 국민만 피해" ▲"북미매출 1.4조→699억"...에코프로비엠, 유증 정정 신고 ▲Z폴드8, 1030 여성 몰리며 사전예약 신기록...美도 역대 최고 속도 등 다양한 기사가 있습니다.
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