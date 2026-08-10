중국 외 전기차 30.3%↑...현대차그룹, BYD에 밀려 4위

AI 핵심 요약beta
- 중국 제외 글로벌 전기차 시장이 상반기 30.3% 성장했다.
- 현대차그룹은 37만대로 4위에 내려가며 순위가 하락했다.
- 중국 업체 해외 공략과 유럽·아시아 성장세가 확대됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
BYD 81.4% '급증'
[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 올해 상반기 중국을 제외한 글로벌 전기차 시장이 30% 넘게 성장한 가운데, 중국 업체들의 해외시장 공략이 가속화되고 있다. 현대자동차그룹은 판매량이 늘었지만 시장 평균 성장률을 밑돌면서 순위가 한 계단 하락했다.
10일 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 올해 1∼6월 중국을 제외한 글로벌 시장에서 인도된 전기차는 총 459만8000대로, 지난해 같은 기간보다 30.3% 증가했다. 순수전기차(BEV)와 플러그인하이브리드차(PHEV)를 합산한 수치다.
같은 기간 중국을 포함한 전체 글로벌 전기차 시장의 성장률은 5.5%에 그쳤다. 중국을 제외한 시장의 성장세가 상대적으로 가팔라지면서 전기차 시장의 성장축이 중국 밖으로 이동하는 흐름이라는 게 SNE리서치의 분석이다.
업체별로는 폭스바겐이 63만5000대를 인도해 7.6% 증가하며 1위를 유지했다. 테슬라는 2분기 판매 회복에 힘입어 59만9000대를 기록, 지난해보다 31.0% 늘며 2위를 차지했다.
3위는 BYD였다. BYD는 중국을 제외한 시장에서 49만7000대를 인도하며 판매량이 81.4% 급증했다. 유럽과 동남아, 중남미 등으로 판매 기반을 빠르게 확대하면서 성장세를 이어갔다.
현대차그룹은 37만대를 인도해 지난해 같은 기간보다 25.9% 증가했다. 다만 시장 평균 성장률인 30.3%에는 미치지 못하면서 지난해 3위에서 올해 상반기 4위로 한 계단 내려섰다.
중국 업체들의 성장세도 두드러졌다. 중국 지리는 29만6000대로 47.0% 증가하며 5위를 차지했고, 체리는 20만1000대로 무려 350.7% 급증하며 9위에 올랐다. SNE리서치는 체리가 오모다, 재쿠 등 수출 브랜드를 앞세워 중국 외 시장에서 판매량을 크게 늘렸다고 분석했다.
지역별로는 유럽이 중국을 제외한 글로벌 시장에서 가장 큰 전기차 시장으로 자리했다. 유럽에서는 상반기 252만8000대가 인도돼 지난해보다 29.0% 증가했다. 강화된 배출가스 규제에 대응한 신차 출시와 보조금 등이 수요를 뒷받침한 것으로 분석된다.
중국을 제외한 아시아 시장의 성장세는 더욱 가팔랐다. 상반기 전기차 인도량은 93만3000대로 지난해보다 75.8% 증가했다. 반면 북미 시장은 미국 전기차 세액공제 종료 등의 영향으로 20.5% 감소한 68만1000대를 기록했다.
하반기에는 중국 업체들의 해외시장 확대가 글로벌 전기차 시장의 경쟁 구도를 좌우할 주요 변수로 떠오를 전망이다.
SNE리서치는 "하반기에는 유럽의 성장 지속 여부와 함께 북미의 인센티브 공백이 얼마나 장기화하는지, 중국계 업체의 아시아 현지화가 얼마나 빠르게 확대되는지가 비중국 시장 점유율 변화를 좌우할 것"이라고 전망했다.
peoplekim@newspim.com