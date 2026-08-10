포스코와이드-국군대전병원, 자원순환 맞손…군 복무환경 개선

AI 핵심 요약beta
- 포스코와이드가 10일 국군대전병원과 업무협약을 맺었다.
- 사무집기 재활용 사업 지원 대상을 군 복무환경 개선으로 넓혔다.
- 양측은 자원순환 캠페인과 ESG 협력도 추진하기로 했다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 포스코와이드가 국군대전병원과 손잡고 사무집기 재활용 사업을 군 장병 복무환경 개선으로 확대한다.
포스코와이드는 10일 서울 태평로빌딩 본사에서 국군대전병원과 '자원순환 파트너십 구축을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.
협약식에는 김원희 포스코와이드 대표와 이국종 국군대전병원장 등이 참석했다.
이번 협약에 따라 포스코와이드는 사무집기 선순환 재활용 프로젝트인 '자원多잇다'의 지원 대상을 군 장병 복무환경 개선까지 확대한다. 국군대전병원은 프로젝트 수혜처인 동시에 인접 군부대에 친환경 자원순환 캠페인을 알리는 거점 역할을 맡는다.
'자원多잇다'는 포스코와이드가 부동산 종합관리 사업 과정에서 발생하는 사무집기를 사회복지시설과 지역사회 등에 기부하는 프로젝트다. 포스코와이드 임직원 급여 1% 기부금을 활용해 포스코1%나눔재단과 함께 추진하고 있다.
양측은 물품 기증뿐 아니라 군 내 자원순환 문화 정착과 탄소저감 인식 확산을 위한 캠페인을 진행하고 ESG 경영 성과 지표 마련을 위한 데이터 공유와 컨설팅 등에서도 협력하기로 했다.
김원희 포스코와이드 대표는 "국군 장병들에게 자원순환의 가치를 전달하면서 쾌적한 환경을 제공할 수 있게 돼 의미가 깊다"며 "기업의 사회적 책임과 ESG 가치가 사회 곳곳에 뿌리내릴 수 있도록 앞장서겠다"고 말했다.