넷마블문화재단, 2026 게임소통학교 성료

AI 핵심 요약beta
- 넷마블문화재단이 10일 2026 게임소통학교를 마무리했다
- 지난 7월 31일과 8일 보호자 교육과 심화 프로그램을 열었다
- 가족 소통과 게임 이해를 돕는 체험 프로그램을 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 넷마블문화재단이 '2026 게임소통학교'를 성황리에 마무리했다고 10일 밝혔다.
게임소통학교 사업은 건강한 가족 게임문화 확산을 위해 전국 초등학교 학생 및 학부모를 대상으로 게임의 특성 및 활용법을 알리고 가족 간 소통을 지원하는 프로그램으로 지난 2016년부터 시작됐다.
이번 프로그램은 지난 7월 31일과 8월 8일 총 2회 진행됐다. 31일에는 초3~중3 자녀를 둔 보호자를 대상으로 '자녀의 게임문화를 이해하기 위한 보호자 교육'이 마련됐으며, 8일에는 1회차 교육에 참여한 가족 30여 명이 심화 프로그램에 참여했다.
2회차 프로그램에서 보호자들은 1회차 교육 내용을 바탕으로 강사와 단체 면담을 진행하며 자녀의 게임 이용에 대한 고민을 나누는 시간을 보냈다. 같은 시간 자녀들은 넷마블문화재단이 자체 개발한 '모두의 게임개발' 보드게임을 활용해 게임산업의 대표 직업군을 체험하는 기회를 가졌다.
이 밖에도 넷마블게임박물관에서 게임의 역사를 소개하는 도슨트 해설과 함께 스탬프 투어를 진행하는 등 보호자와 자녀가 함께하는 프로그램이 마련됐다.
한 게임소통학교 참가자는 "게임에 대해 아이와 소통할 수 있는 실질적인 방법을 알게 됐다"며 "게임소통학교를 통해 아이와도 이야기하는 시간도 늘어서 좋았다"고 소감을 전했다.
flurry327@newspim.com