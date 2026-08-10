천하람 "폐버스 청년 주택, 이재명 정부에서 현실이 될 것 같아 무서워"

AI 핵심 요약beta
- 천하람 원내대표가 10일 정부 대출 규제를 비판했다
- 그는 재건축·재개발 옥죄기가 청년 주거사다리를 무너뜨린다고 말했다
- 청년이 버스하우스에 사는 미래를 막아야 한다고 촉구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 천하람 개혁신당 원내대표는 10일 정부의 대출 규제와 재건축·재개발 정책을 비판하며 "폐버스 주택은 이재명 정부가 만드는 피할 수 없는 미래"라고 주장했다.
천 원내대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "폐버스 주택, 버스하우스가 현실이 될 것 같아서 무섭다"며 이같이 말했다.
그는 황희 더불어민주당 의원의 '버스하우스' 제안을 둘러싼 비판과 관련해 "민주당 정치인들과 가족은 비싼 아파트에 살면서 국민들의 주거 사다리는 부수고 청년들에게는 폐버스 주택을 주겠다는 위선을 지적하는 목소리들이 많다"고 말했다.
이어 "이런 위선과 내로남불에 기반한 비판도 중요하지만, 지금 이재명 정부가 가는 길대로라면 폐버스 주택이 현실화될 수 있다는 두려움이 더 크다"고 했다.
천 원내대표는 "대출 규제 그리고 재건축·재개발을 옥죄면서 청년들의 주거 사다리는 모두 부수고 있다"며 "이미 전세는 씨가 마른 지 오래고 월세는 폭등하고 있다"고 주장했다.
그러면서 "이런 상황대로라면 우리나라에서도 얼마 지나지 않아 '그냥 캠핑카에서 살아야겠다', '차에서 자면서 출퇴근해야겠다'는 청년들이 늘어날 것"이라며 "수도권에서도 이제는 차에서 자는 청년들이 점점 늘어날지 모르는 상황"이라고 말했다.
그는 "그런 상황이 되면 버스를 예쁘게 개조한 버스하우스는 어쩌면 나름대로 좋은 주거 옵션이 될지도 모르겠다"면서 "이재명 정부가 우리 청년들의 미래를 버스에서 사는, 차에서 사는 길로 몰고 가서는 안 된다"고 강조했다.
이어 "지금이라도 전문가의 이야기를 듣고 청년들의 주거 사다리가 복구될 수 있도록 해야 한다"며 "적절한 대출과 재건축·재개발 공급을 통해 제대로 누워서 편하게 잘 수 있는 집을 공급할 수 있는 길로 바꿔야 한다"고 촉구했다.
이재명 대통령이 언급한 '결혼 페널티'와 관련해서는 "결혼 페널티를 없애는 것은 맞다"면서도 "청년들의 규제 페널티가 고스란히 남아 있고 주거 사다리가 복구되지 않는다면 결혼 페널티를 없애는 것은 공허할 수밖에 없다"고 지적했다.
천 원내대표는 "결혼해서도, 결혼 페널티가 없어도 폐버스 주택에 사는 삶이 우리 신혼부부들의 미래가 돼서는 안 된다"며 "청년들이 폐버스 주택을 좋은 주거 옵션으로 고려하는 미래는 결코 오지 않도록 최선의 부동산 대안을 제시하겠다"고 말했다.
oneway@newspim.com