아이언디바이스, 예측형 스마트파워앰프 'SMA1305' 판매 1억개 돌파

AI 핵심 요약beta
- 아이언디바이스가 10일 SMA1305 누적판매 1억개를 돌파했다
- SMA1305는 스마트폰·태블릿용 예측형 스마트파워앰프다
- 회사는 온디바이스 AI용 차세대 앰프 확대에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 설희 인턴기자= 아이언디바이스의 예측형 스마트파워앰프 'SMA1305'의 누적 판매량이 1억개를 돌파했다.
아이언디바이스는 이번 성과는 아이언디바이스의 주력 제품군인 스마트파워앰프 중 세번째로 달성한 1억개 출하 기록이라고 10일 밝혔다. 지난 1분기까지 아이언디바이스의 스마트파워앰프 누적 출하량은 3억개를 넘긴 바 있다.
이는 그동안 축적해 온 반도체 설계 역량과 노하우를 바탕으로 글로벌 고객사에 최적화된 맞춤형 반도체를 지속 공급하며 높은 기술 신뢰성을 입증한 결과라는 평가다.
'SMA1305'는 글로벌 고객사의 스마트폰 및 태블릿에 탑재되는 스마트파워앰프로, 높은 음압과 우수한 음질은 물론 향상된 전력 효율을 제공한다. 예측형 제어 방식의 스피커 보호 알고리즘을 적용했다.
또 엔벨로프 트래킹(Envelope Tracking) 기술과 저잡음·저전력 아날로그 설계, 오디오 신호 처리 기술이 단일 칩에 집적되어 있다. 이는 전체 시스템의 효율을 극대화해 고객사의 제품 경쟁력 향상에 크게 기여할 수 있다.
아이언디바이스는 아날로그·디지털·파워 기술을 단일 칩에 구현하는 혼성신호(Mixed-Signal) 반도체 설계 및 공정 기술력을 바탕으로 온디바이스 AI 시장 진출을 본격화하고 있다고 밝혔다.
최근 오디오 IC가 단순 음향 입출력을 넘어 주변 환경을 이해하기 위한 AI 센서로 진화함에 따라 아이언디바이스는 오디오를 물리적 환경과 상호작용하는 핵심 AI 인터페이스로 정의하고 관련 기술 개발에 속도를 내고 있다.
향후 아이언디바이스는 스마트 글라스, 휴머노이드 로봇 등 차세대 디바이스의 엣지(Edge) 단에서 물리 환경 추론과 실시간 음성·음향 처리를 지원하는 스마트파워앰프 솔루션을 제공할 계획이다.
이영택 아이언디바이스 이사는 "SMA1305는 당사 스마트파워앰프 제품 중 최초로 예측제어 기술을 적용한 제품이자, 누적 판매량 1억개를 기록한 의미 있는 모델"이라며 "이는 아이언디바이스의 반도체 설계 기술력과 더불어 양산 공급 능력이 글로벌 시장에서 꾸준히 인정받고 있음을 뜻하며, 이어질 후속 제품들의 판매 기대 규모 역시 크다"라고 설명했다.
이어 "차세대 스마트파워앰프 제품을 지속적으로 출시해 온디바이스 AI 시장을 선도하는 핵심 기업으로 성장해 나갈 것"이라고 강조했다.
winter1004@newspim.com