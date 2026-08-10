미래에셋증권, 유튜브 채널에 글로벌 기업 탐방 시리즈 '뉴 스탠다드' 공개

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋증권이 10일 유튜브 뉴 스탠다드를 공개했다.
- 첫 편은 중국 휴머노이드 현장을 국내 금융사 최초 취재했다.
- 애지봇·로보센스·CICC 인터뷰로 투자 인사이트를 전했다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋증권은 10일 자사 공식 유튜브 채널 스마트머니에 기업 탐방 기획 시리즈 '뉴 스탠다드'를 공개했다고 밝혔다.
미래에셋증권에 따르면 뉴 스탠다드는 글로벌 시장에서 기술 패러다임을 주도하는 혁신 기업과 산업 현장을 직접 찾아 미래 투자 인사이트를 전달하는 시리즈형 기획 콘텐로, 미래에셋증권 미디어콘텐츠제작팀이 기획부터 중국 현지 취재까지 진행한다.
첫 번째 시리즈는 '중국 휴머노이드 편'이다. 미래에셋증권은 글로벌 휴머노이드 출하량 1위 기업인 애지봇(AGIBOT)을 국내 금융사 최초로 현지 탐방했다. 수석부사장 겸 임바디드(Embodied) AI 부문 야오 마오칭 사장과의 인터뷰를 통해 AI와 결합된 로봇이 이끄는 핵심 기술력을 살펴보고, 일상과 산업 현장에 가져올 변화와 상용화 가능성을 조명했다.
글로벌 라이다(LiDAR) 시장 점유율 1위 기업인 로보센스(RoboSense)도 국내 미디어 최초로 취재했다. 로보센스 창업자 겸 회장 추춘신을 만나 휴머노이드와 자율주행의 핵심 센서 기술 트렌드와 글로벌 시장 확대 전략을 확인했다.
이어 중국 대표 투자은행(IB)인 중국국제금융공사(CICC) 이강선 상무와의 심층 인터뷰를 통해 중국 휴머노이드 생태계가 빠르게 성장할 수 있었던 기술적·정책적 배경과 미래 산업 표준으로서의 가능성을 다각도로 분석했다.
미래에셋증권은 이번 휴머노이드 편을 시작으로 글로벌 기술 표준을 만들어가는 다양한 핵심 산업과 글로벌 기업들을 지속적으로 조명하며, 현장 중심의 차별화된 글로벌 투자 콘텐츠를 제공할 계획이다.
미래에셋증권 관계자는 "제작진이 직접 체감한 현장의 생생한 공기는 물론 인사이트까지 투자자들에게 전달하고자 기획부터 촬영까지 공을 들였다"며 "뉴 스탠다드를 통해 투자자들이 글로벌 기술의 새로운 표준에 대한 투자 정보를 쉽게 접할 수 있도록 글로벌 혁신 산업 현장을 직접 발로 뛰며 독보적인 프리미엄 콘텐츠를 지속 선보일 것"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com