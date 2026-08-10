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법무법인YK, 서울대·칼텍 차세대 반도체 공동연구 법률·특허 맡는다

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  • 법무법인 YK가 10일 서울대·칼텍 공동연구에 참여했다
  • YK는 반도체 연구의 특허·계약·법률 리스크를 지원한다
  • AI·광학 기반 혁신 연구는 10년간 230억원이 투입된다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

YK, 서울대와 칼텍의 반도체 공동연구 법률·특허 지원 결정
AI와 광학 기반 기술 개발로 지식재산권 관리 필요성 대두
10년간 230억원 투입, 글로벌 특허 확보 전략 마련 예정

[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 법무법인 YK가 서울대와 미국 캘리포니아공과대학교(칼텍·Caltech)가 추진하는 차세대 반도체 국제 공동연구에 법률·특허 파트너로 참여한다. 인공지능(AI)과 광학 기술을 활용한 반도체 계측·공정 혁신 연구가 본격화하면서 연구 과정에서 발생할 수 있는 지식재산권과 국제 법률 문제에 대한 전문 지원에 나선다.

YK는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 주관하는 '2026년도 탑-티어(Top-tier) 연구기관 간 협력 플랫폼 구축 및 공동연구 지원사업' 신규 과제에 서울대와 칼텍의 공동연구 프로젝트가 선정됐다고 10일 밝혔다.

탑-티어 사업은 국내외 최고 수준의 연구기관 간 포괄적인 국제협력을 지원하는 국가 연구개발(R&D) 사업이다. 이번에 YK가 법률·특허 실무를 지원하는 과제는 서울대 기계공학부 이승아 교수가 주도하는 '서울대-칼텍 인공지능·광학 기반 반도체 혁신 글로벌 연구센터'다.

이번 연구에는 향후 10년간 총 230억원 규모의 연구개발비가 투입될 예정이다. AI와 광학 기술을 기반으로 차세대 반도체 계측 및 공정 기술을 개발하는 것이 핵심이다.

지난 3월 서울대학교에서 열린 'YK-서울대 산업기술법률연구센터' 개소식에서 참석 인원들이 기념촬영을 하고 있다.[법무법인 YK 제공]

반도체 산업에서 연구개발 경쟁이 치열해지면서 기술 자체뿐 아니라 연구 과정에서 발생하는 특허와 기술이전, 공동연구자 간 권리 배분 등의 관리도 중요해지고 있다. 특히 국내 연구기관과 해외 대학이 공동으로 연구를 수행할 경우 국가별 특허 제도와 계약 체계가 달라 초기 단계부터 지식재산권 전략을 세우는 것이 필요하다.

YK는 이번 과제에서 이런 법률·특허 관련 업무를 맡는다. 연구 과정에서 발생하는 국내외 법률 문제에 대응하는 동시에 한국과 미국을 비롯해 특허협력조약(PCT) 출원 등 글로벌 특허 확보를 지원할 계획이다.

실무는 지난 3월 YK가 서울대에 설립한 '서울대 산업기술법률연구센터'를 중심으로 진행된다. 센터장은 이용승 YK 경영전략이사가 맡고 있다.

서울대 산업기술법률연구센터는 대학의 연구개발 성과를 실제 사업화로 연결하기 위한 산학연 협력 거점이다. 연구실이 보유한 원천기술을 조사하고 특허 포트폴리오를 정비하는 한편 신산업 관련 법제를 분석하고 기술이전 가능성을 검토하는 업무 등을 수행하고 있다.

YK는 센터의 대학 현장 인프라를 활용해 연구진과 긴밀하게 협력한다는 방침이다. 연구 초기 단계부터 개발 기술의 권리화 가능성을 검토하고 연구 성과가 특허로 이어질 수 있도록 전략을 세우겠다는 것이다.

특히 이번 공동연구가 한국과 미국 연구기관 간 협력이라는 점에서 글로벌 특허 전략이 중요한 과제로 꼽힌다. 국내 출원뿐 아니라 미국 특허와 PCT 출원·등록까지 염두에 두고 연구 성과별 권리 확보 전략을 마련할 예정이다.

기술 유출과 이해충돌 등 국제 공동연구 과정에서 발생할 수 있는 법률 리스크에도 대응한다. 공동연구 계약과 기술 이용 조건 등을 검토해 연구 성과의 권리 관계를 명확히 하고 향후 기술이전이나 사업화 과정에서 발생할 수 있는 분쟁 가능성도 낮춘다는 계획이다.

YK는 이번 프로젝트의 성공적인 수행을 지원하기 위해 외부 자문단에도 참여한다. 강경훈 YK 대표변호사가 자문단에 공식 합류했다. 자문단에는 이종호 전 과학기술정보통신부 장관과 황철성 서울대 재료공학부 특임석좌교수, 김양형 KLA 코리아 대표 등 산학연 분야 전문가들이 참여한다.

국내 반도체 연구개발 생태계에서 대학과 글로벌 연구기관 간 협력이 확대되는 가운데 법률·특허 전문기관의 역할도 커지고 있다. 연구 단계에서 확보한 원천기술을 특허로 보호하고 해외 시장에서 권리를 선점하는 것이 향후 기술사업화와 산업 경쟁력 확보에 직접적인 영향을 미치기 때문이다.

YK는 이번 공동연구를 계기로 대학 연구성과의 글로벌 사업화를 지원하는 법률 서비스도 강화할 계획이다. 단순한 특허 출원 대행을 넘어 연구개발 초기 단계부터 기술의 권리화와 사업화 가능성을 검토하고 해외 공동연구에 필요한 계약과 법률 리스크까지 종합적으로 관리한다는 구상이다.

이용승 서울대 산업기술법률연구센터장은 "인공지능과 광학 기술을 기반으로 한 이번 연구는 미래 대한민국의 첨단 반도체 산업 경쟁력 확보에 중추적인 역할을 할 것"이라며 "연구가 성공적인 국제 공동연구 플랫폼으로 발전할 수 있도록 연구 수행 과정에서 필요한 제반 법률 자문과 글로벌 특허 확보를 완벽하게 지원하겠다"고 말했다.

windy@newspim.com

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Z폴드8 사전예약 美 30%↑ [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자의 신형 폴더블폰 '갤럭시 Z폴드8'이 국내를 넘어 미국과 유럽, 일본 등 글로벌 시장에서 초반 흥행에 성공했다. 미국에서는 역대 폴드 시리즈 가운데 가장 빠른 사전예약 흐름을 보였고, 국내에서는 갤럭시 스마트폰 사상 최대 사전예약 기록을 새로 썼다. 이번 흥행에서 눈에 띄는 점은 단순한 판매량 증가를 넘어 구매층이 달라지고 있다는 것이다. 짧고 넓어진 '여권형' 디자인과 개선된 휴대성을 앞세운 폴드8이 기존 폴더블 마니아뿐 아니라 일반 바형 스마트폰 사용자까지 끌어들이고 있다. 중장년 남성 중심이던 소비자층도 10~30대와 여성으로 확대되면서 폴더블폰 대중화 가능성에 대한 기대감도 커지고 있다.   갤럭시 Z폴드8 시리즈 [사진 = 뉴스핌DB] ◆ 美 30%·유럽 20%↑…한국선 144만대 '신기록' 10일 시장조사업체 카운터포인트리서치 등에 따르면 갤럭시 Z8 시리즈는 미국에서 사전예약 첫 12일을 기준으로 역대 Z 시리즈 가운데 가장 많은 예약 판매량을 기록할 것으로 예상된다. 삼성전자가 공개한 미국 시장 판매 동향을 보면 갤럭시 Z폴드8과 폴드8 울트라의 합산 사전예약은 기존 폴드 시리즈 최고 기록보다 30% 증가했다. 특히 일반형 폴드8이 이동통신사와 유통업체 전체 사전예약의 절반 가까이를 차지하며 흥행을 이끌었다. 기존 플립 사용자들이 폴드로 이동하는 흐름도 뚜렷했다. 전작 출시 당시와 비교해 갤럭시 Z플립을 사용하다 폴드8 또는 폴드8 울트라를 사전예약한 고객은 3배 이상 늘었다. 기존 폴드 사용자뿐 아니라 다른 폼팩터의 스마트폰 이용자까지 폴드8으로 유입되고 있는 셈이다. 유럽에서도 전작을 웃도는 성적을 냈다. 출시 첫 11일간 Z8 시리즈 사전예약은 Z7 시리즈보다 20% 이상 증가했고, 삼성전자가 세운 사전예약 목표도 정식 출시 전에 넘어섰다. 일반형 폴드8이 전체 예약의 약 40%를 차지했다. 국내에서는 역대 최대 기록을 새로 썼다. 폴드8 울트라와 폴드8, 플립8은 7일간 진행된 사전예약에서 총 144만대가 예약됐다. 전작 폴드7·플립7 시리즈의 104만대보다 약 39% 증가한 규모로 역대 갤럭시 스마트폰 사전예약 가운데 가장 많다. 이 가운데 폴드8이 약 70%를 차지하며 전체 흥행을 주도했다. 갤럭시 Z 시리즈 출시 이후 분기별 예상 출하량 추이 [사진=카운터포인트리서치] 일본과 중국, 동남아시아에서도 폴드8을 중심으로 초기 수요가 몰리고 있다. 일본에서는 삼성전자 공식 온라인스토어에서 폴드8 256GB 모델의 상당수 색상이 품절됐다. NTT도코모·au·소프트뱅크·라쿠텐모바일 등 일본 4대 이동통신사가 모두 삼성 폴드 모델을 판매하는 등 유통 기반도 확대됐다. 중국에서는 폴드8이 티몰과 징둥닷컴에서 삼성전자 스마트폰 가운데 판매 순위 1위에 올랐다. 말레이시아와 인도네시아, 베트남 등 동남아에서도 폴드8을 중심으로 초기 수요가 나타나고 있으며 일부 지역에서는 배송 지연도 발생하고 있다. 다만 인도에서는 폴드8 울트라가 사전예약의 약 60%를 차지하며 다른 주요 시장과는 다른 양상을 보였다. ◆ '아재폰' 벗어난 폴드…1030·여성까지 확산 이번 흥행에서 주목되는 부분은 판매량뿐 아니라 소비자층의 변화다. 그동안 폴드 시리즈는 대화면과 멀티태스킹, 업무 생산성을 중시하는 중장년 남성 중심의 제품이라는 인식이 강했지만 폴드8에서는 10~30대와 여성 고객의 유입이 두드러지고 있다. SK텔레콤에 따르면 국내 Z8 시리즈 사전예약 고객 가운데 기존 일반 바형 스마트폰 사용자는 약 62%로 전작보다 10%포인트 증가했다. 삼성닷컴 기준으로는 10~30대 구매 비중이 절반을 넘어섰으며, 이 연령대가 가장 많이 선택한 모델도 폴드8이었다. 특히 10~30대 여성의 폴드8 구매는 전작보다 두 배 이상 늘었다. ◆ 짧고 넓어진 '여권형' 통했다…업무용서 일상폰으로 폴드8의 달라진 디자인과 사용성이 소비자층 확대를 이끌었다는 분석이 나온다. 기존 폴드가 넓은 화면을 활용한 멀티태스킹과 업무 생산성에 무게를 뒀다면 폴드8은 무게와 두께를 줄이고 화면을 기존보다 짧고 넓게 만들면서 일상적인 스마트폰으로서의 사용성을 강화했다. 접었을 때는 일반 스마트폰에 가까운 형태로 사용할 수 있고 펼치면 넓은 화면으로 동영상과 소셜미디어(SNS), 웹서핑, 독서 등을 즐길 수 있다. 기존 폴드의 대화면이라는 장점을 유지하면서 휴대성과 콘텐츠 소비 경험을 동시에 개선한 것이다. 카운터포인트리서치도 이 같은 변화를 폴드8 흥행의 주요 요인으로 꼽았다. 짧고 넓어진 본체가 휴대하기 편하면서도 독서와 동영상 시청, 웹 브라우징 등에 적합해 폴드8의 활용 범위를 넓혔다는 평가다. 실제 글로벌 시장에서 일반형 폴드8은 인도를 제외한 한국과 미국, 유럽, 일본, 중국, 동남아 등 대부분 지역에서 Z8 시리즈의 초기 판매를 이끌고 있다. 최고 사양과 카메라를 앞세운 폴드8 울트라보다 상대적으로 대중적인 폴드8에 수요가 집중되고 있다는 점에서 폴더블폰의 소비 기반이 넓어지고 있다는 분석도 나온다. 삼성전자의 갤럭시 Z8 시리즈 [사진 = 뉴스핌DB] 카운터포인트리서치는 갤럭시 Z8 시리즈의 출시 첫해 출하량이 Z7 시리즈보다 두 자릿수 증가하고 Z6 시리즈와 비교하면 70% 이상 늘어날 것으로 전망했다. 관건은 사전예약 이후 흐름이다. 초기 판매에는 보상판매와 할부, 사은품 등 출시 프로모션 효과가 반영돼 있다는 것이다. 또 애플의 폴더블폰 시장 진입이 예상되는 만큼 향후 글로벌 폴더블 시장의 경쟁은 한층 치열해질 것으로 전망했다. 다만 폴드8이 기존 폴더블 마니아층을 넘어 일반 스마트폰 사용자와 젊은층, 여성까지 소비자층을 넓힐 경우 삼성전자가 시장 주도권을 이어가는 데 긍정적으로 작용할 것으로 내다봤다. syu@newspim.com 2026-08-10 11:07
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국방부, 용산 옛 청사서 첫 브리핑 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 정빛나 국방부 대변인이 10일 서울 용산구 국방부 옛 청사에서 복귀 후 첫 정례브리핑을 하고 있다. 정빛나 국방부 대변인이 10일 서울 용산구 국방부 옛 청사 브리핑룸에서 복귀 후 첫 정례브리핑을 하고 있다. [사진=오동룡 군사방산전문기자] 2026.08.10 gomsi@newspim.com 국방부는 윤석열 정부의 대통령실 용산 이전에 따라 2022년 합동참모본부 청사로 옮긴 뒤 약 4년 만에 옛 청사 복귀 절차를 밟고 있다. 지난달 21일부터 부서별 이전 작업을 시작했으며, 주요 부서와 출입기자실 등을 순차적으로 옮긴 뒤 장관실 이전을 끝으로 오는 14일쯤 작업을 마칠 계획이다. 국방부와 합참이 한 청사를 함께 쓰던 체제도 종료된다. gomsi@newspim.com 2026-08-10 11:30

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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