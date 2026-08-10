국방차관, 육군훈련소 폭염 점검… "강한 전사 양성과 훈련병 안전 함께 지켜야"

AI 핵심 요약beta
- 이두희 국방부 차관이 10일 육군훈련소를 점검했다.
- 폭염 대응 신병교육 체계와 안전조치를 살폈다.
- 국방부는 현장 점검과 예방 활동을 강화하기로 했다.
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응급처치 장비·물자 확인하고 훈련병 격려… "빈틈없는 조치" 당부
국방부·육군, 정예화 위한 미래형 신병교육 발전방안도 논의
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 이두희 국방부 차관이 10일 육군훈련소를 찾아 기록적 폭염에 대비한 혹서기 신병교육 체계와 장병 안전조치를 점검했다.
국방부는 폭염이 이어지는 상황에서 신병교육의 취약 요인을 확인하고, 훈련병을 포함한 장병들의 온열손상 예방 대책을 점검하기 위해 이번 현장점검을 실시했다고 밝혔다.
이 차관은 이날 혹서기 신병교육 계획과 일과 운영, 온열손상 예방 및 응급처치 장비·물자 준비 상태 등을 직접 확인했다. 이어 교육훈련 현장을 찾아 폭염 속에서도 훈련에 임하는 훈련병들을 격려했다.
이 차관은 "강한 전사를 양성하는 신병교육의 목적을 충분히 달성하면서도 훈련병 안전이 최우선으로 보장되도록 해야 한다"며 "지휘관을 비롯한 훈련소 모든 관계자의 빈틈없는 점검과 조치가 중요하다"고 했다.
국방부와 육군 교육훈련 관계자들은 이날 토의를 통해 '군 정예화를 위한 신병교육 발전방안' 등 미래지향적 신병교육 체계도 논의했다. 국방부는 앞으로도 현장 중심의 취약 요인 점검과 예방 활동을 강화해 폭염 대응 및 장병 안전 확보에 총력을 기울이겠다고 밝혔다.
gomsi@newspim.com