KIAT·신용보증기금, 혁신기업·산업위기지역 기업 금융지원 확대

AI 핵심 요약beta
- KIAT가 10일 신보와 맞춤형 지원 협약을 체결했다.
- 혁신기업에 보증·투자 등 금융지원을 확대했다.
- 산업위기지역 기업은 보증비율 90%와 수수료를 낮췄다.
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산업위기지역 기업 보증비율 90%·보증료 0.2%p↓
R&D·기술사업화 우수기업에 맞춤형 금융 지원
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국산업기술진흥원(KIAT, 원장 전윤종)이 신용보증기금(과 손잡고 혁신기업과 산업위기지역 기업에 대한 맞춤형 금융 지원을 확대한다.
KIAT는 신용보증기금과 '혁신기업 발굴·지원을 위한 업무협약(MOU)'과 '산업위기지역 금융 안전망 고도화를 위한 업무협약'을 각각 체결했다고 10일 밝혔다.
이번 협약은 산업기술 기반 혁신기업의 기술 성장과 글로벌 진출을 지원하고, 산업위기지역 소재 기업의 금융 부담을 줄이기 위해 마련됐다.
혁신기업 지원 협약에 따라 KIAT가 연구개발(R&D)과 기술이전·사업화 추진 우수 기업을 신보에 추천하면, 신보는 해당 기업에 신용보증과 보증연계투자 등 맞춤형 금융·비금융 프로그램을 지원한다.
양 기관은 혁신기업의 글로벌 진출을 지원하기 위한 연계 사업도 함께 발굴할 계획이다.
산업위기지역 기업에 대한 금융 지원도 강화한다. KIAT의 '지역산업위기대응 이차보전 지원사업'에 선정된 기업이 신보에 보증을 신청하면 3년간 보증비율 90%를 적용하고 보증료를 0.2%포인트(p) 낮춰준다.
전윤종 KIAT 원장은 "KIAT의 산업기술 혁신역량과 신보의 정책금융 지원역량이 결합된다면 우리 혁신기업의 글로벌 경쟁력을 높이는 한편 산업위기지역 소재 혁신기업의 실질적인 금융 비용 부담도 덜어줄 것으로 기대한다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com