한국투자증권, 국내주식 실전투자대회 '한투배틀' 개최

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권이 10일 국내주식 대회 한투배틀을 시작했다.
- 대회는 10일부터 다음달 4일까지 4개 리그로 운영했다.
- 신규 고객 룰렛과 친구초대 챌린지도 마련했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 설희 인턴기자= 한국투자증권이 4주 간 국내주식 실전투자대회인 '한투배틀'을 진행한다.
한국투자증권은 이번 대회는 10일부터 다음달 4일까지 열리며 대회 기간 국내주식 매매에 따른 누적 수익률을 겨루는 방식으로 운영된다고 10일 밝혔다.
한국투자증권 모바일 트레이딩 시스템(MTS) 및 홈페이지를 통해 신청 가능하고 투자 자산 규모에 따라 1억원 리그, 3000만원 리그, 100만원 리그, 10만원 리그 등 총 4개 리그 중 선택해 참가할 수 있다.
회사는 수익률 상위 고객은 물론, 대회에 처음 참가하는 신규 고객에게도 100% 당첨 혜택을 제공하는 룰렛 이벤트를 진행한다고 밝혔다. 또 매주 제시되는 거래 조건을 충족하는 고객에게는 '국민관광상품권'을 경품으로 지급한다.
이번 대회에 '친구초대 챌린지'도 신설됐다. 가족, 친구, 직장 동료 등 한국투자증권 계좌를 보유한 지인에게 대회를 추천하면 추천인과 초대를 받아 참가한 고객 모두에게 혜택을 제공한다.
한국투자증권 관계자는 "이번 대회가 단순한 수익률 경쟁을 넘어 가족, 동료, 친구와 함께 투자의 즐거움을 나누고 함께 성장하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 소액 투자자나 초보 투자자도 부담 없이 참여할 수 있는 다양한 프로그램을 선보일 것"이라고 말했다.
winter1004@newspim.com