오리엔트, 오리엔트바이오 300만주 장내 매수 예정

AI 핵심 요약beta
- 오리엔트가 10일 오리엔트바이오 300만주를 장내 매수한다고 밝혔다.
- 최대주주 책임경영 강화와 주주가치 제고를 위한 결정이다.
- 지분율은 특수관계인 포함 약 40%로 확대된다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 오리엔트그룹 지주회사 오리엔트는 다음 달 8일까지 코스피 상장기업 오리엔트바이오의 보통주 300만주를 장내에서 순차적으로 매수할 계획이라고 10일 밝혔다.
회사 측에 따르면 이번 장내 매수는 오리엔트바이오의 미래 성장성과 기업가치에 대한 신뢰를 바탕으로 최대주주로서 책임경영을 강화하고 주주가치를 제고하기 위한 결정이다.
최근 관계사인 오리엔트제니아와 갤럭시의 지분 취득까지 더해지면서 오리엔트와 특수관계인의 오리엔트바이오 지분율은 약 40% 수준으로 확대된다.
오리엔트바이오는 국내 실험동물 분야 대표 기업이다. 설치류, 비글견, 영장류(NHP)에 이어 최근 일본 키타야마 라베스와의 기술제휴를 통해 실험용 토끼 생산체계까지 구축했다. 비임상시험수탁(CRO) 사업과 연구용 생물자원 공급을 기반으로 국내 바이오 연구개발 생태계를 지원하고 있다.
미래 성장 기반도 확대 중이다. 미국 식품의약국(FDA)으로부터 임상시험계획(IND)을 승인받은 발모 신약 후보물질 'OND-1' 개발을 지속하고 인공지능(AI) 기반 비임상 플랫폼 구축과 디지털 CRO 사업 확대를 추진하고 있다. 아울러 연구용 영장류의 전 세계적 공급난에 대응해 영장류 기반 비임상사업도 강화할 계획이다.
오리엔트는 재무 기반을 바탕으로 오리엔트바이오에 대한 지원을 지속 확대할 예정이다. 오리엔트는 지난해 약 258억원의 당기순이익을 기록했으며 약 400억원의 현금성 자산을 보유하고 있다. 기업가치 제고를 위한 사업 지원과 추가 주식 취득 등을 검토할 수 있는 재무 여력을 갖췄다는 설명이다.
그룹 관계자는 "오리엔트바이오는 국내 최고 수준의 실험동물 생산기술과 비임상 연구 역량을 갖춘 그룹의 핵심 바이오 계열사"라며 "현재 기업가치는 회사의 경쟁력과 성장 가능성을 충분히 반영하지 못하고 있다고 판단한다"고 말했다.
이어 "최대주주로서 책임경영을 강화하기 위해 장내 주식 취득과 그룹 차원의 사업 지원, 지속적인 투자 및 신규 성장동력 확보를 추진할 것"이라며 "오리엔트바이오가 글로벌 바이오 연구 인프라 기업으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 덧붙였다.
rkgml925@newspim.com