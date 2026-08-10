신창재 교보생명 의장 "수수료 분급제, 보험업계 '머니게임' 바로잡을 계기"

AI 핵심 요약beta
- 신창재 교보생명 의장이 7일 수수료 분급제 확대를 강조했다
- 그는 단기 실적 중심 영업이 불완전판매를 키웠다고 지적했다
- 교보생명은 고객보장 중심으로 영업문화를 바꾸겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"고객보장 완전 실천하는 서비스 문화 정착 앞장서야"
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신창재 교보생명 대표이사 겸 이사회 의장은 보험설계사 판매수수료 분급제 확대가 단기 실적 중심의 보험 영업 관행을 개선하는 계기가 될 것이라고 강조했다.
10일 교보생명에 따르면 신 의장은 지난 7일 서울 종로구 교보생명빌딩에서 열린 창립 68주년 기념식에서 "대부분의 보험회사들이 가입 고객에 대한 유지 서비스는 소홀히 하면서 신계약 매출 실적을 위해 과도한 수수료·시책 경쟁과 설계사 확보 경쟁을 벌여왔다"며 이같이 밝혔다.
그는 "그 결과 불완전판매와 승환계약, 고아계약이 양산되고 그 피해는 고객에게 돌아가고 있다"고 지적했다.
이어 "올해 7월 시행된 법인보험대리점(GA) 설계사 판매수수료 규제에 이어 내년 1월 시행되는 보험설계사 판매수수료 분급기간 확대는 단기 실적 위주의 폐해를 바로잡는 계기가 될 수 있다"며 "'머니게임'으로 전락한 생명보험 산업을 다시 '이웃사랑 이야기'로 되돌리는 중요한 전환점이 될 것"이라고 말했다.
보험설계사 수수료 분급제는 판매 직후 1년 이내에 집중적으로 지급하던 수수료를 장기간 나눠 지급하는 제도다. 2027년부터 4년, 2029년부터는 7년에 걸쳐 판매수수료를 분급하는 방식으로 확대된다.
신 의장은 새로운 제도 환경에 맞춰 보험사 역시 신계약 중심의 외형 경쟁에서 계약 유지와 고객 보장 중심으로 영업 문화를 바꿔야 한다고 강조했다.
그는 "이제는 환경에 잘 적응하는 개체가 살아남는 '적자생존'을 넘어 환경에 가장 빠르게 대응하는 기업만이 살아남는 '속자생존'의 시대"라며 "교보생명도 IFRS17 회계제도가 요구하는 고객·주주가치 중심의 가치경영으로 빠르게 전환해야 한다"고 말했다.
특히 영업 현장에는 단기 매출을 늘리는 '사냥꾼형' 설계사가 아닌 계약 유지와 보험금 지급까지 고객을 관리하는 '농부형' 설계사를 육성해야 한다고 주문했다.
신 의장은 "현장 영업관리자들은 신계약을 많이 가입시키는 '사냥꾼형' 보험설계사가 아니라 고객의 보험 가입부터 계약 유지, 보험금 지급까지 책임지는 '농부형' 설계사를 꾸준히 확보·양성해야 한다"며 "설계사 정착률과 보장유지율을 높여 고객보장 완주에 총력을 다해달라"고 말했다.
이어 "업계를 선도하는 100년 영속기업 교보생명을 만들기 위해 모두가 새롭게 각오를 다질 때"라고 강조했다.
yunyun@newspim.com