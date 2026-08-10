NH농협금융, '경영계획 Review' 첫 도입…하반기 전략 점검

AI 핵심 요약beta
- NH농협금융지주가 7일 하반기 경영전략회의를 열었다.
- 하반기 목표와 2027년 성장전략을 점검했다.
- One-Firm 협업과 자본효율화를 강화하기로 했다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = NH농협금융지주가 지난 7일 '2026년 하반기 경영전략회의'를 열고 하반기 경영목표 달성과 2027년 성장전략을 논의했다고 10일 밝혔다.
이찬우 회장을 비롯해 자회사 CEO와 집행간부가 참석한 이번 회의에서는 농협금융 최초로 연초 수립한 경영계획을 재점검하는 '경영계획 Review'가 도입됐다. 단순 실적 평가에 그치지 않고 당초 계획과 실제 성과의 차이, 시장 환경 변화에 대한 대응 과정, 미진했던 부분의 원인까지 되짚어보며 하반기 및 2027년 전략에 반영하는 데 중점을 뒀다.
특히 회장 주재로 자회사 CEO들과 각 사업부문의 수익구조, 리스크 요인, 자본·유동성 활용 방안 등을 논의했다. 은행의 핵심 수익기반 강화, 비은행 부문의 시장변동성 대응, 보험사의 수익성·건전성 관리, 그룹 내 여유자금의 전략적 운용 등 수익성 제고를 위한 실행방안이 다뤄졌다.
아울러 개별 자회사 관점을 벗어나 그룹 차원의 자본을 효율적으로 배분하고, 기업금융 및 고객기반 확대 등에서 계열사 간 협업을 강화하는 'One-Firm' 추진 방향도 구체화했다.
농협금융은 이번 회의를 계기로 계획, 실행, Review, 전략 보완으로 이어지는 경영관리 체계를 고도화하고 주요 현안을 함께 논의하는 토론 중심의 경영문화를 정착시킬 방침이다.
이찬우 회장은 "경영계획은 환경 변화에 맞춰 지속해서 점검하고 수정해야 한다"며 "각 자회사의 경쟁력을 높이는 동시에 그룹의 자본과 고객, 사업역량을 One-Firm 관점에서 연결해 성과로 이어가야 한다"고 말했다.
이어 "논의된 내용이 회의에 그치지 않도록 각 CEO가 실행과 성과로 연결하고 하반기 성과를 2027년 성장 동력으로 삼아달라"고 당부했다.
eoyn2@newspim.com