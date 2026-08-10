신한카드·홈앤쇼핑, 전통시장 활성화 맞손…빅데이터로 성장시장 발굴

AI 핵심 요약beta
- 신한카드가 10일 홈앤쇼핑과 MOU를 체결했다
- 전통시장 활성화와 소상공인 판로 확대에 나섰다
- 소비 데이터로 지원 시장을 선별해 돕기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신한카드는 홈앤쇼핑과 전국 전통시장 활성화와 지역 소상공인 판로 확대를 위한 업무협약을 체결했다고 10일 밝혔다.
협약식은 지난 7일 서울 강서구 홈앤쇼핑 본사에서 열렸으며, 권진미 홈앤쇼핑 대표이사와 박해창 신한카드 전략사업그룹장 등이 참석했다.
양사는 신한카드의 소비 빅데이터 분석 역량과 홈앤쇼핑의 유통 역량을 결합해 성장 가능성이 높은 전통시장과 소상공인을 발굴·지원할 계획이다.
신한카드는 이를 위해 '전통시장 도약 지수(Market Leap Index)'를 개발했다. 전국 1324개 전통시장과 10만3000여개 가맹점의 소비 데이터를 분석해 매출 규모뿐 아니라 고객 방문 패턴, 가맹점 이용 행태, 시장 입지 등을 바탕으로 시장의 성장 가능성을 평가하는 지표다.
신한카드는 해당 지수를 활용해 전통시장별 상권 분석 결과를 제공하고, 성장 가능성이 높은 시장의 특성과 사례 등을 중심으로 교육을 진행할 예정이다.
홈앤쇼핑은 신한카드의 분석 결과를 바탕으로 지원 대상 시장을 선정한다. 이후 우수 소상공인 제품의 홈쇼핑 방송과 모바일 앱 입점을 지원하고, 상품성 개선을 위한 멘토링 등을 통해 판로 확대를 돕는다.
신한카드 관계자는 "신한카드의 데이터 역량을 지역 경제와 소상공인의 성장 지원에 활용하는 사례"라며 "앞으로도 데이터를 활용한 상생 모델을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com