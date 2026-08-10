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농기계 '이중가격' 막는다…농식품부, 불합리 관행 7건 개선

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AI 핵심 요약

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  • 농식품부가 10일 농기계 이중가격 제동 법근거를 마련했다
  • 광역시 자치구도 계절노동자 도입이 가능해졌다
  • 식품명인 지정과 복지용 쌀·액비 절차를 개선했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

계절노동자 광역시 자치구까지 확대
식품명인 지정 7개월→2개월 단축
복지용 친환경 쌀 공급·구거 불법 정비

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 농업기계를 정책자금으로 구매한다는 이유로 더 비싸게 판매하는 이른바 '이중가격' 관행을 막기 위한 법적 근거가 마련됐다. 외국인 계절노동자를 도입할 수 있는 지방정부는 광역시 자치구까지 확대되고, 대한민국식품명인 전수자의 명인 지정기간은 기존 약 7개월에서 2개월 수준으로 단축된다.

농림축산식품부는 이처럼 농업·농촌 현장에서 이어져 온 불합리한 관행과 현실에 맞지 않는 제도를 손질하고 있다고 10일 밝혔다. 농식품부에 따르면 지난 4월부터 발굴한 농업·농촌 분야 정상화 과제 39건 가운데 7건에서 가시적인 성과를 창출했다.

[AI 일러스트=김기랑 기자] 2026.08.10 rang@newspim.com

◆ 농기계 이중가격 제동…계절노동자 도입지역 넓혀

농식품부는 지난 4월 말 정상화 태스크포스(TF)를 구성한 뒤 실무 워크숍과 국민제안 등을 거쳐 6월 2일 1차 정상화 과제 30건을 선정했다. 이어 지난달 6일 9건을 추가해 총 39건을 관리하고 있다.

먼저 농업기계 분야에서는 정책자금을 지원받는 구매자에게 농기계를 더 비싸게 판매하는 이중가격 관행을 개선한다.

농식품부는 지난달 '농업기계화 촉진법'을 개정해 이중가격으로 농업기계를 판매한 업자에 대해 정부 정책자금이 지원되는 농업기계를 최대 2년간 판매하지 못하도록 제한할 수 있는 법적 근거를 마련했다. 내년 1월까지 시행규칙을 개정해 지원 제외 기준과 세부 절차도 마련할 예정이다.

농번기 인력 부족에 대응하기 위한 외국인 계절노동자 도입 범위도 넓혔다. 기존에는 시장·군수만 계절노동자 도입을 신청할 수 있어 농업 활동이 이뤄지는 광역시 자치구는 수요가 있어도 제도를 활용할 수 없었다.

외국인 계절근로자들이 괴산군 연풍면의 한 농가에서 옥수수 파종과 순 제거 작업에 구슬땀을 흘리고 있다. [사진=괴산군] 2025.06.24

농식품부는 법무부와 협력해 지난달 '외국인 계절근로 프로그램 기본지침'을 개정했다. 신청 자격을 시장·군수에서 시장·군수·구청장으로 확대하면서 앞으로 광역시 자치구도 외국인 계절노동자를 농번기 인력으로 활용할 수 있게 됐다.

대한민국식품명인 지정 절차도 간소화했다. 기존에는 명인 전수자가 식품명인으로 지정되기까지 약 7개월 이상이 걸려 승계 과정에서 경영상 어려움이 발생한다는 지적이 있었다.

이에 지난달 '식품명인 지정지침'을 개정해 전수자 신속 지정절차를 도입했다. 지정계획 공고를 생략하고 신청 접수와 시·도 검토, 전문가 검토 등을 신속하게 진행해 지정기간을 약 7개월에서 2개월 수준으로 줄인다.

◆ 복지용 친환경 쌀 공급…구거 불법 점유 3477건 적발

취약계층에 공급하는 복지용 쌀도 기존 백미 중심에서 선택지를 확대했다.

농식품부는 소비자 선호와 취약계층의 건강한 식생활을 고려해 지난 6월 친환경 공공비축미곡 복지용 공급계획을 마련했다. 이에 따라 지난달부터 경로당과 무료급식단체, 기초생활보장시설 등에서 일반 백미뿐 아니라 친환경 인증 쌀도 공급받을 수 있게 됐다.

현미 공급 확대도 검토한다. 농식품부는 지난해 12월부터 올해 5월까지 대전 서구·중구와 세종시에서 복지용 현미 공급 시범사업을 진행했다. 고령층과 만성질환자 등의 수요를 고려해 올해 하반기 공급 시스템을 구축하고, 내년부터 현미를 전국적으로 공급하는 방안을 검토하고 있다.

복지용 현미 공급 시범사업 홍보물. [자료=농림축산식품부] 2025.11.25 plum@newspim.com

가축분뇨를 발효해 만든 액체비료인 액비의 시비처방서 발급 절차도 개선했다. 기존에는 영농 준비가 집중되는 2~3월 농업기술센터에 신청이 몰리면서 처방서 발급이 늦어져 액비 살포에 어려움을 겪는 사례가 있었다.

농식품부와 농촌진흥청은 지난 6월 관련 지침을 개정해 시비처방 분석 주체를 농업기술센터에서 민간업체까지 확대하도록 유도했다. 최근 3년 이내 토양 검정 결과와 리·동 단위 검정 결과 평균값을 활용할 수 있도록 하는 등 토양 검정 처방 기준도 완화했다.

농업용 인공수로인 구거의 불법 점유·사용 관리도 강화했다. 구거는 한국농어촌공사와 지방정부로 관리주체가 나뉘어 있어 임의 경작이나 물건 적치 등 불법 사용에 대한 일관된 관리가 어렵다는 문제가 있었다.

농식품부는 지난 6월 통일된 구거 불법시설 정비기준을 마련해 지방정부와 농어촌공사에 통보했다. 농어촌공사 관리지역에서는 총 3477건의 불법 사항을 적발했다. 이 가운데 455건은 원상회복을 완료했으며 2949건은 계고장 부착과 원상회복 명령, 행정대집행·고발 등 단계별 조치를 진행하고 있다.

해외농업개발용 수입권공매의 제도적 허점도 보완했다. 해당 제도는 해외진출기업이 현지에서 직접 생산한 곡물을 낮은 관세로 국내에 들여올 수 있도록 지원하는 제도다. 콩의 경우 세계무역기구(WTO) 양허관세 487% 대신 저율관세할당(TRQ) 관세 5%가 적용된다.

하지만 현지에서 구매한 곡물을 직접 생산한 것처럼 허위 신청하는 등 제도를 부적절하게 이용할 가능성이 제기됐다. 농식품부는 지난달 '해외농업자원 국내반입 지원업무 위탁에 관한 고시'를 제정해 현지에서 직접 생산한 곡물을 수입하는 기업만 공매에 참여할 수 있도록 근거 규정을 마련했다.

박순연 농식품부 기획조정실장은 "국가 정상화 프로젝트는 현장의 불합리한 관행과 제도 공백 등을 바로잡아 국민이 실제로 체감할 수 있는 변화를 만드는데 그 목적이 있다"며 "앞으로 농업·농촌 분야 정상화 과제들이 현장에서 실질적 성과로 신속하게 도출될 수 있도록 이행상황을 철저히 점검하는 한편, 추가적인 정상화 과제 발굴에도 최선을 다하겠다"고 강조했다.

농림축산식품부 전경 [사진=뉴스핌DB] 2025.01.08 plum@newspim.com

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Z폴드8 사전예약 美 30%↑ [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자의 신형 폴더블폰 '갤럭시 Z폴드8'이 국내를 넘어 미국과 유럽, 일본 등 글로벌 시장에서 초반 흥행에 성공했다. 미국에서는 역대 폴드 시리즈 가운데 가장 빠른 사전예약 흐름을 보였고, 국내에서는 갤럭시 스마트폰 사상 최대 사전예약 기록을 새로 썼다. 이번 흥행에서 눈에 띄는 점은 단순한 판매량 증가를 넘어 구매층이 달라지고 있다는 것이다. 짧고 넓어진 '여권형' 디자인과 개선된 휴대성을 앞세운 폴드8이 기존 폴더블 마니아뿐 아니라 일반 바형 스마트폰 사용자까지 끌어들이고 있다. 중장년 남성 중심이던 소비자층도 10~30대와 여성으로 확대되면서 폴더블폰 대중화 가능성에 대한 기대감도 커지고 있다.   갤럭시 Z폴드8 시리즈 [사진 = 뉴스핌DB] ◆ 美 30%·유럽 20%↑…한국선 144만대 '신기록' 10일 시장조사업체 카운터포인트리서치 등에 따르면 갤럭시 Z8 시리즈는 미국에서 사전예약 첫 12일을 기준으로 역대 Z 시리즈 가운데 가장 많은 예약 판매량을 기록할 것으로 예상된다. 삼성전자가 공개한 미국 시장 판매 동향을 보면 갤럭시 Z폴드8과 폴드8 울트라의 합산 사전예약은 기존 폴드 시리즈 최고 기록보다 30% 증가했다. 특히 일반형 폴드8이 이동통신사와 유통업체 전체 사전예약의 절반 가까이를 차지하며 흥행을 이끌었다. 기존 플립 사용자들이 폴드로 이동하는 흐름도 뚜렷했다. 전작 출시 당시와 비교해 갤럭시 Z플립을 사용하다 폴드8 또는 폴드8 울트라를 사전예약한 고객은 3배 이상 늘었다. 기존 폴드 사용자뿐 아니라 다른 폼팩터의 스마트폰 이용자까지 폴드8으로 유입되고 있는 셈이다. 유럽에서도 전작을 웃도는 성적을 냈다. 출시 첫 11일간 Z8 시리즈 사전예약은 Z7 시리즈보다 20% 이상 증가했고, 삼성전자가 세운 사전예약 목표도 정식 출시 전에 넘어섰다. 일반형 폴드8이 전체 예약의 약 40%를 차지했다. 국내에서는 역대 최대 기록을 새로 썼다. 폴드8 울트라와 폴드8, 플립8은 7일간 진행된 사전예약에서 총 144만대가 예약됐다. 전작 폴드7·플립7 시리즈의 104만대보다 약 39% 증가한 규모로 역대 갤럭시 스마트폰 사전예약 가운데 가장 많다. 이 가운데 폴드8이 약 70%를 차지하며 전체 흥행을 주도했다. 갤럭시 Z 시리즈 출시 이후 분기별 예상 출하량 추이 [사진=카운터포인트리서치] 일본과 중국, 동남아시아에서도 폴드8을 중심으로 초기 수요가 몰리고 있다. 일본에서는 삼성전자 공식 온라인스토어에서 폴드8 256GB 모델의 상당수 색상이 품절됐다. NTT도코모·au·소프트뱅크·라쿠텐모바일 등 일본 4대 이동통신사가 모두 삼성 폴드 모델을 판매하는 등 유통 기반도 확대됐다. 중국에서는 폴드8이 티몰과 징둥닷컴에서 삼성전자 스마트폰 가운데 판매 순위 1위에 올랐다. 말레이시아와 인도네시아, 베트남 등 동남아에서도 폴드8을 중심으로 초기 수요가 나타나고 있으며 일부 지역에서는 배송 지연도 발생하고 있다. 다만 인도에서는 폴드8 울트라가 사전예약의 약 60%를 차지하며 다른 주요 시장과는 다른 양상을 보였다. ◆ '아재폰' 벗어난 폴드…1030·여성까지 확산 이번 흥행에서 주목되는 부분은 판매량뿐 아니라 소비자층의 변화다. 그동안 폴드 시리즈는 대화면과 멀티태스킹, 업무 생산성을 중시하는 중장년 남성 중심의 제품이라는 인식이 강했지만 폴드8에서는 10~30대와 여성 고객의 유입이 두드러지고 있다. SK텔레콤에 따르면 국내 Z8 시리즈 사전예약 고객 가운데 기존 일반 바형 스마트폰 사용자는 약 62%로 전작보다 10%포인트 증가했다. 삼성닷컴 기준으로는 10~30대 구매 비중이 절반을 넘어섰으며, 이 연령대가 가장 많이 선택한 모델도 폴드8이었다. 특히 10~30대 여성의 폴드8 구매는 전작보다 두 배 이상 늘었다. ◆ 짧고 넓어진 '여권형' 통했다…업무용서 일상폰으로 폴드8의 달라진 디자인과 사용성이 소비자층 확대를 이끌었다는 분석이 나온다. 기존 폴드가 넓은 화면을 활용한 멀티태스킹과 업무 생산성에 무게를 뒀다면 폴드8은 무게와 두께를 줄이고 화면을 기존보다 짧고 넓게 만들면서 일상적인 스마트폰으로서의 사용성을 강화했다. 접었을 때는 일반 스마트폰에 가까운 형태로 사용할 수 있고 펼치면 넓은 화면으로 동영상과 소셜미디어(SNS), 웹서핑, 독서 등을 즐길 수 있다. 기존 폴드의 대화면이라는 장점을 유지하면서 휴대성과 콘텐츠 소비 경험을 동시에 개선한 것이다. 카운터포인트리서치도 이 같은 변화를 폴드8 흥행의 주요 요인으로 꼽았다. 짧고 넓어진 본체가 휴대하기 편하면서도 독서와 동영상 시청, 웹 브라우징 등에 적합해 폴드8의 활용 범위를 넓혔다는 평가다. 실제 글로벌 시장에서 일반형 폴드8은 인도를 제외한 한국과 미국, 유럽, 일본, 중국, 동남아 등 대부분 지역에서 Z8 시리즈의 초기 판매를 이끌고 있다. 최고 사양과 카메라를 앞세운 폴드8 울트라보다 상대적으로 대중적인 폴드8에 수요가 집중되고 있다는 점에서 폴더블폰의 소비 기반이 넓어지고 있다는 분석도 나온다. 삼성전자의 갤럭시 Z8 시리즈 [사진 = 뉴스핌DB] 카운터포인트리서치는 갤럭시 Z8 시리즈의 출시 첫해 출하량이 Z7 시리즈보다 두 자릿수 증가하고 Z6 시리즈와 비교하면 70% 이상 늘어날 것으로 전망했다. 관건은 사전예약 이후 흐름이다. 초기 판매에는 보상판매와 할부, 사은품 등 출시 프로모션 효과가 반영돼 있다는 것이다. 또 애플의 폴더블폰 시장 진입이 예상되는 만큼 향후 글로벌 폴더블 시장의 경쟁은 한층 치열해질 것으로 전망했다. 다만 폴드8이 기존 폴더블 마니아층을 넘어 일반 스마트폰 사용자와 젊은층, 여성까지 소비자층을 넓힐 경우 삼성전자가 시장 주도권을 이어가는 데 긍정적으로 작용할 것으로 내다봤다. syu@newspim.com 2026-08-10 11:07
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국방부, 용산 옛 청사서 첫 브리핑 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 정빛나 국방부 대변인이 10일 서울 용산구 국방부 옛 청사에서 복귀 후 첫 정례브리핑을 하고 있다. 정빛나 국방부 대변인이 10일 서울 용산구 국방부 옛 청사 브리핑룸에서 복귀 후 첫 정례브리핑을 하고 있다. [사진=오동룡 군사방산전문기자] 2026.08.10 gomsi@newspim.com 국방부는 윤석열 정부의 대통령실 용산 이전에 따라 2022년 합동참모본부 청사로 옮긴 뒤 약 4년 만에 옛 청사 복귀 절차를 밟고 있다. 지난달 21일부터 부서별 이전 작업을 시작했으며, 주요 부서와 출입기자실 등을 순차적으로 옮긴 뒤 장관실 이전을 끝으로 오는 14일쯤 작업을 마칠 계획이다. 국방부와 합참이 한 청사를 함께 쓰던 체제도 종료된다. gomsi@newspim.com 2026-08-10 11:30

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