새마을금고, 해외 수수료 면제·국내 10% 할인 'MG+트래블로그 하나카드' 출시

AI 핵심 요약beta
- 새마을금고가 10일 MG+ 트래블로그 하나카드를 출시했다.
- 해외 결제와 해외 ATM 수수료 면제 혜택을 담았다.
- 국내 7개 생활영역서 최대 월 4만원 할인했다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 새마을금고는 해외 이용 혜택과 국내 생활밀착형 할인 혜택을 결합한 'MG+ 트래블로그 하나카드'를 출시했다고 10일 밝혔다.
이 카드는 트래블로그의 해외여행 특화 서비스에 국내 생활 영역 청구할인 혜택을 더한 것이 특징이다.
해외에서는 외화 하나머니를 이용해 해외 가맹점에서 결제할 수 있으며, 해외 ATM 이용 시 해외서비스 수수료와 국제브랜드 수수료가 면제된다.
국내에서는 생활요금, 영상 스트리밍, 디지털 멤버십, 뮤직, 웹툰·도서, 렌탈, 홈케어 등 7개 생활 영역에서 10% 청구할인을 제공한다.
생활요금은 아파트관리비와 전기·가스요금이 대상이다. 영상 스트리밍은 넷플릭스·디즈니플러스·웨이브·티빙·유튜브 프리미엄, 디지털 멤버십은 쿠팡와우·네이버플러스 멤버십·배민클럽·요기패스 등에서 할인받을 수 있다. 뮤직과 웹툰·도서, 렌탈, 홈케어 영역에서도 제휴사별 할인 혜택을 제공한다.
통합 할인 한도는 전월 이용금액에 따라 달라진다. 전월 50만원 이상 이용하면 월 최대 2만원, 100만원 이상 이용하면 월 최대 4만원까지 할인받을 수 있다.
카드는 전국 새마을금고 영업점과 MG더뱅킹, MG카드 홈페이지에서 신청할 수 있다. 연회비는 국내외겸용(Mastercard) 기준 2만원이다.
새마을금고중앙회 관계자는 "해외 특화 상품을 통해 젊은 고객층과의 접점을 확대하고 생활밀착형 혜택을 바탕으로 고객 편의성을 높여나갈 계획"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com