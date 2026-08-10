전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.10 (월) ENG 中文
마이뉴스아이콘
KYD 디데이
증권·금융 시황

속보

더보기

[특징주] 제2우주센터·스페이스X 호재에 우주항공株 일제히 '강세'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 10일 우주항공주가 제2우주센터 구체화에 급등했다
  • 우주항공청은 전남광주통합특별시·제주도 응모를 받았다
  • 제2우주센터는 10월 선정 뒤 2028년부터 구축한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 10일 우주항공 관련주가 장중 일제히 강세를 보이고 있다. 정부가 재사용 발사체 시대에 대비해 추진하는 '제2우주센터' 건립 사업이 구체화되면서 관련 종목에 매수세가 유입된 것으로 분석된다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 10시55분 기준 LK삼양은 전 거래일 대비 29.92% 오른 812원에 거래 중이다. 같은 시각 비츠로넥스텍은 26.23% 상승한 1만1260원을 기록하고 있다.

이외에도 RF머트리얼즈(19.94%), 센서뷰(18.97%), 에이치브이엠(13.55%), 한양이엔지(13.50%), 파이버프로(13.27%), 나라스페이스테크놀로지(12.95%), 이수페타시스(10.94%), 한양디지텍(10.50%), 링크솔루션(10.43%), 스피어(10.20%), 컨텍(9.42%), 인텔리안테크(9.35%), 엠앤씨솔루션(8.94%), 루미르(8.90%), AP위성(5.49%) 등이 동반 강세다.

[사진=셔터스톡]

이날 우주항공청은 지난 6월22일부터 이달 6일까지 진행한 제2우주센터 건립지 공모에 전남광주통합특별시와 제주특별자치도가 응모했다고 밝혔다. 제2우주센터는 정부가 개발 중인 재사용 발사체 운용을 위한 핵심 인프라다. 우주항공청은 2028년부터 2034년까지 7년에 걸쳐 발사시설과 재사용 발사체 착륙·정비시설 등을 갖춘 우주센터를 구축할 계획이다.

전남광주는 기존 나로우주센터가 위치한 전남 고흥을 후보지로 제시했으며, 제주도도 유치전에 참여했다. 우주항공청은 건립지선정위원회를 통해 기본요건 충족 여부를 검토한 뒤 발사 운용성과 기반시설 구축 환경, 입지 및 지역사회 여건 등을 평가해 오는 10월 최종 건립지를 선정할 예정이다.

미국 증시에서 스페이스X 주가가 최근 이틀 연속 상승한 점도 우주항공 업종에 대한 관심을 높이는 요인으로 꼽힌다. 스페이스X 주가는 지난 7일(현지시간) 16%가량 급등하면서 기업공개(IPO) 당시 공모가인 135달러에 근접했다. 스페이스X의 올해 2분기 매출액은 78억1000만달러로 전년 동기 대비 92% 증가했다. 영업손실은 1억4300만달러로 지난해 같은 기간 9억7000만달러에서 적자 폭을 줄였다.

홍예림 한국투자증권 연구원은 "스페이스X 기업간거래(B2B) 고객의 위성통신 수요가 확대돼 2분기 B2B 매출액이 18억1000만달러로 전년 동기보다 108.3% 증가했다"며 "모바일·정부·우주 AI로 위성 수요처가 확대되면서 스타십의 발사 빈도와 생산량을 높일 필요성이 커지고 있다"고 말했다.

nylee54@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
국방부, 용산 옛 청사서 첫 브리핑 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 정빛나 국방부 대변인이 10일 서울 용산구 국방부 옛 청사에서 복귀 후 첫 정례브리핑을 하고 있다. 정빛나 국방부 대변인이 10일 서울 용산구 국방부 옛 청사 브리핑룸에서 복귀 후 첫 정례브리핑을 하고 있다. [사진=오동룡 군사방산전문기자] 2026.08.10 gomsi@newspim.com 국방부는 윤석열 정부의 대통령실 용산 이전에 따라 2022년 합동참모본부 청사로 옮긴 뒤 약 4년 만에 옛 청사 복귀 절차를 밟고 있다. 지난달 21일부터 부서별 이전 작업을 시작했으며, 주요 부서와 출입기자실 등을 순차적으로 옮긴 뒤 장관실 이전을 끝으로 오는 14일쯤 작업을 마칠 계획이다. 국방부와 합참이 한 청사를 함께 쓰던 체제도 종료된다. gomsi@newspim.com 2026-08-10 11:30
사진
李대통령 지지율 43.3% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 4주 연속 하락하며 취임 후 최저로 집계됐다는 여론조사 결과가 10일 나왔다. 부동산 세제 개편과 검사 보완수사권 폐지를 핵심으로 한 형사소송법 개정안 등이 악재로 작용했다. 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 3∼7일 전국 18세 이상 2514명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 2.6%포인트(p) 떨어진 43.3%로 집계됐다. 반대로 부정평가는 53.0%로 조사됐다. 지난주 대비 2.5%p 올랐다. 부정 평가는 2주 연속 오차범위(95% 신뢰 수준에 ±2.0%p) 밖에서 긍정 평가를 앞섰다. '잘 모름'이라고 응답한 비율은 3.6%였다. 이재명 대통령이 23일 서울 여의도 한국방송(KBS) 별관 스튜디오에서 열린 '부동산정책 국민 대토론회'를 주재하고 있다. [사진=청와대] 지역별로는 보수 성향이 강한 영남권보다 서울에서 가장 많이 떨어졌다. 서울에서의 긍정 평가는 전주보다 5.9%p 내려간 36.8%를 기록했다. 대구·경북은 29.8%, 부산·울산·경남은 38.7%로, 전주 대비 각각 5.5%p, 4.8%p 떨어졌다. 리얼미터는 "부동산 세제 개편과 형사소송법 개정 논란, 육사 쿠데타 발언 후폭풍에 더해 폭염과 경제 불안 요인까지 중첩됐다"며 "서울, 보수층, 고령층을 중심으로 이탈이 확대돼 긍정평가 하락세가 4주 연속 지속됐다"고 분석했다. 8월 1주차 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 지난 6∼7일 전국 18세 이상 1007명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 44.6%, 국민의힘이 37.6%를 각각 기록했다. 민주당은 지난 조사 대비 0.5%p, 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다. 양당 간 지지율 격차는 7.0%p로 지난주보다는 0.4%p 줄었다. 다만 2주 연속 오차범위 밖에서 민주당이 앞서고 있다. 리얼미터는 민주당에 대해 "부동산 세제 개편 논란과 전당대회 당권 주자 간 계파 갈등 심화로 서울과 20대, 보수층의 지지층이 이탈하면서 지지율이 소폭 하락했다"고 분석했다. 국민의힘에 대해 리얼미터는 "정부 세제 개편안과 형사소송법 개정에 대한 공세로 서울, 대구·경북(TK) 및 보수층이 결집했다"면서도 "당내 징계 내홍과 지도부 실언 악재가 상쇄되면서 지지율은 횡보하는 모습"이라고 진단했다. 조국혁신당·개혁신당의 지지도는 각각 2.9%로 집계됐다. 그 뒤를 진보당(1.5%)이 이었다. 기타 정당은 1.7%, 무당층은 9%였다. 두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 8월 1주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 4.0%였다. 정당 지지도 조사 응답률은 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 3.4%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-08-10 09:57

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동