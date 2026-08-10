한화손보, '성조숙증 검사비' 특약…배타적사용권 6개월 획득

AI 핵심 요약beta
- 한화손보가 10일 성조숙증 검사비 특약 배타적사용권을 획득했다
- GnRH 자극검사 비용을 연 1회 보장하는 업계 첫 담보다
- 한화손보는 이를 탑재한 어린이보험과 무료 검사 서비스도 내놨다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한화손해보험은 '성조숙증등진단검사지원비' 특약이 손해보험협회로부터 6개월의 배타적사용권을 획득했다고 10일 밝혔다.
해당 특약은 성조숙증 등의 진단을 위해 급여 대상인 성선자극호르몬방출호르몬(GnRH) 자극검사를 받은 경우 연간 1회 검사비를 보장한다. 성조숙증 진단·치료 과정에 필요한 검사비를 보장하는 것은 손해보험업계 최초다.
이번 특약을 포함해 한화손보가 어린이보험에서 확보한 배타적사용권 담보는 총 6종으로 늘었다.
한화손보는 해당 특약을 탑재한 '한화 건강쑥쑥 어린이보험'도 새롭게 출시했다. 이 상품에는 성조숙증 검사비 외에도 소아성장호르몬결핍증치료비, 베일리영유아발달검사지원비, 과잉치발치치료비, 난청진단비(노년난청 제외) 등 자녀의 성장 과정에서 발생할 수 있는 위험을 보장하는 담보가 포함됐다.
건강관리 지원을 위한 프리케어 서비스도 제공한다. 성장인자 검사, 알레르기 검사, 구강 세균 분석검사, 장 미생물 검사, AI 그림발달검사 등 5종 가운데 원하는 검사 1종을 무료로 이용할 수 있다.
한화손보 관계자는 "부모들의 자녀 건강에 대한 관심을 반영해 새로운 담보와 서비스를 마련했다"며 "앞으로도 태아와 어린이뿐 아니라 부모 세대까지 아우르는 맞춤형 상품을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com