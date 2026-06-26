한국거래소·코스닥협회, '2026 코스닥상장법인 공시담당자 워크숍' 개최

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소는 26일 코스닥 공시담당자 워크숍을 개최했다
- 상법·상장유지 기준·불성실공시 사례 등 중요 이슈를 교육했다
- 코스닥시장 투명성 제고 위해 공시 지원을 강화하겠다고 했다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국거래소는 26일 코스닥협회와 공동으로 '2026 코스닥상장법인 공시담당자 워크숍'을 개최했다고 밝혔다.
거래소에 따르면 이번 행사는 서울 양재 엘타워 그레이스홀에서 진행됐으며, 코스닥 상장법인 공시담당자의 공시 업무 역량을 강화하고 코스닥시장의 신뢰성 제고를 목표로 추진 중인 주요 정책 내용을 공유하기 위해 마련됐다.
이날 행사에서는 상장법인 220사를 대상으로 최근 상법 개정 사항, 상장 유지 기준 변경 사항, 불성실공시 실무 사례, 밸류업 프로그램 등 중요 이슈 관련 교육이 진행됐다.
이원국 코스닥시장본부 상무는 개회사에서 "코스닥시장이 보다 투명하고 신뢰받는 시장으로 발돋움하기 위해서는 기업과 시장 간의 소통 창구인 공시담당자의 책임과 역할이 중요하다"고 말했다.
한국거래소는 코스닥 상장법인의 원활한 기업공시 수행을 위해 공시 컨설팅, 영문 공시 번역 지원 등 다방면의 지원과 노력을 아끼지 않겠다고 전했다.
rkgml925@newspim.com