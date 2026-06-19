한국거래소, 전고체배터리·반도체·AI전력 ETF 등 5종목 상장

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한화 200커버드콜·IBK 코스피 액티브 2종 동시 상

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국거래소가 삼성·한국투자신탁·한화·IBK자산운용의 ETF 5종목을 유가증권시장에 상장한다.

한국거래소는 오는 23일 이들 자산운용사의 ETF 5종목을 유가증권시장에 신규 상장한다고 19일 밝혔다. 상장일 기준 유가증권시장 ETF 상장종목수는 총 1145종목이 된다.

삼성자산운용의 'KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스'는 국내 전고체 배터리와 배터리 에너지저장시스템(ESS) 관련 기업을 10~15개 내외로 편입하는 패시브 상품이다. 기초지수는 'Akros 한국 전고체 배터리 ESS TOP2 플러스 지수'이며, 총보수는 0.5%다.

한국거래소 서울 사옥. [사진=한국거래소]

한국투자신탁운용의 'ACE K반도체TOP2+'는 국내 반도체 관련 기업 시가총액 상위 2종목에 각 25%씩 고정 투자하고, 나머지 50%는 키워드 점수 상위 8종목에 투자하는 패시브 상품이다. 기초지수는 한국거래소가 산출하는 'KRX K-AI 반도체TOP2+ 지수'이며, 총보수는 0.390%다.

한국투자신탁운용의 'ACE 코리아AI전력TOP10'은 국내 전력기기·발전 관련 기업 10종목에 투자하는 패시브 상품이다. 기초지수는 'Akros 코리아 AI전력 TOP10 지수'이며, 총보수는 0.39%다.

한화자산운용의 'PLUS 200커버드콜액티브'는 코스피200 포트폴리오를 매수하고 시황에 따라 옵션 매도 비중 등을 조정해 '코스피 200 위클리 고정 30% 커버드콜 지수' 대비 초과수익을 추구하는 액티브 상품이다. 총보수는 0.491%다.

IBK자산운용의 'IBK 코스피액티브'는 코스피 지수를 비교지수로 하는 액티브 상품이다. 총보수는 0.415%다.

신탁원본액(예정)은 'KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스'와 'ACE K반도체TOP2+'가 각 1000억원, 'ACE 코리아AI전력TOP10'과 'PLUS 200커버드콜액티브'가 각 200억원, 'IBK 코스피액티브'가 155억원이다. 1좌당 가격(예정)은 5종목 모두 1만원이다. 신탁원본액과 1좌당 가격은 상장일 전일 최종 확정된다.

한국거래소는 운용비용과 구성종목 교체 등에 따라 지수 성과와 운용 성과 간 차이가 발생할 수 있다고 설명했다. 액티브 ETF는 운용 능력에 따라 운용 성과가 달라지고 추적오차가 크게 발생할 수 있으며, 커버드콜 ETF는 기초자산 가격 상승에 따른 수익이 제한될 위험에 노출된다.

dconnect@newspim.com