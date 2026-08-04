NH-Amundi자산운용, '미국S&P500액티브' 상장

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S&P500 기반 40개 내외 압축 투자…지수 외 종목도 편입

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = NH-Amundi자산운용은 4일 S&P500을 초과하는 성과를 목표로 운용하는 'HANARO 미국S&P500액티브' 상장지수펀드(ETF)를 신규 상장한다고 밝혔다.

NH-Amundi자산운용에 따르면 해당 ETF는 미국 대표 시장지수인 S&P500 지수 구성종목을 기반으로 40개 내외를 선별해 압축형 포트폴리오를 구성하고 초과수익을 위해 지수에 포함되지 않은 기업도 활용할 계획이다.

[사진=NH-Amundi자산운용]

종목은 매크로, 산업, 기업 세 단계의 정성적 분석을 거쳐 선별한다. 매크로 단계에서는 성장과 물가, 정책, 리스크를 월간 단위로 점검해 시장 전반의 방향을 잡는다. 산업 단계에서는 업황 전망과 기술 패러다임 변화, 산업 내 경쟁구조 재편을 살펴 유망 업종을 가려낸다. 기업 단계에서는 제품 경쟁력과 밸류체인 내 위치 등을 정밀 분석한다.

회사는 정성적 분석을 통해 추린 투자 후보군에 펀더멘털, 모멘텀, 역발상 관점을 적용해 최종 포트폴리오를 구성할 예정이다.

펀더멘털 포트폴리오에는 재무제표와 최근 이슈를 근거로 견고한 성장세가 이어질 것으로 기대되는 기업을 6~24개월 관점에서 담는다. 편입 근거에 변화가 없는 상태에서 주가가 하락할 경우 오히려 비중을 확대한다.

모멘텀 포트폴리오에는 정책이나 이벤트를 계기로 상승 흐름이 강화된 기업을 담아 단기적으로 대응한다. 역발상 포트폴리오에는 시장의 주목도가 낮고 저점이 형성됐을 가능성이 높다고 판단되는 기업을 단기 관점에서 편입한다.

편입 이후에는 기업의 편입 근거 훼손 여부와 정책 변화, 시장 경쟁구조 변화를 지속적으로 점검하며 포트폴리오를 조정할 계획이다.

김승철 NH-Amundi자산운용 ETF투자본부장은 "HANARO 미국S&P500액티브 ETF는 압축 포트폴리오와 적극적인 종목 선택을 통해 S&P500 대비 초과수익을 추구하는 상품"이라며 "매크로·산업·기업 분석을 기반으로 다양한 시장 환경에서도 일관된 성과를 제공하는 것을 목표로 삼았다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com