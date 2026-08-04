아미코젠, 오송첨단의료산업진흥재단과 세포배양배지 구매계약

AI 핵심 요약beta
- 아미코젠이 4일 오송재단과 세포배양배지 구매계약을 체결했다.
- 이번 계약은 복지부 지원 사업 성능평가를 거쳐 바이오의약품 생산 공정 적용 가능성을 인정받아 성사됐다.
- 아미코젠은 국산 배지 공급 확대와 장기 공급계약을 추진해 바이오 원부자재 국산화와 경쟁력 제고에 나선다고 밝혔다.
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바이오시밀러 생산세포주 항체 생산에 적용
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 바이오소재·헬스케어 기업 아미코젠은 오송첨단의료산업진흥재단(KBIOHealth)과 바이오의약품 생산용 세포배양배지 구매 계약을 체결했다고 4일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 계약은 보건복지부의 바이오 원부자재 사용자 테스트 지원사업을 통해 진행된 성능평가 결과를 바탕으로 이뤄졌다. 오송첨단의료산업진흥재단은 아미코젠의 세포배양배지를 실제 바이오의약품 생산 공정에 적용하는 관점에서 평가한 뒤 구매를 결정했다.
구매한 배지는 재단이 보유한 바이오시밀러 생산세포주의 항체 생산에 사용될 예정이다. 회사는 연구·평가 단계에 머물지 않고 실제 생산 공정 적용과 공급으로 이어졌다는 점에서 국산 배지의 공정 적용 가능성을 확인했다고 설명했다.
세포배양배지는 항체의약품과 백신 등 바이오의약품 생산 과정에서 세포 성장과 생존율, 단백질 생산성에 영향을 미치는 핵심 원부자재다. 국내 생산 현장은 외산 제품 의존도가 높은 만큼 국산 배지의 실제 적용 사례 확보가 공급망 안정화 측면에서 중요하다는 것이 회사 측 설명이다.
아미코젠은 인천광역시의 지원을 받아 한국생산기술연구원과 공동으로 세포배양배지 개발을 추진해왔다. 이번 계약은 배지 개발 역량과 외부 전문기관의 기술 지원, 공공 바이오 인프라의 성능평가가 사업화로 이어진 사례다.
이번 계약은 아미코젠과 오송첨단의료산업진흥재단이 지난 5월 체결한 바이오소부장 국산화 협력 업무협약(MOU) 이후 나온 첫 성과이기도 하다. 양 기관은 당시 세포주 개발과 바이오의약품 원부자재 분야에서 협력하기로 했다.
아미코젠 관계자는 "이번 계약은 국산 세포배양배지가 공공 바이오 인프라의 성능평가를 거쳐 실제 항체 생산 공정에 적용되는 사례"라며 "현재 3년 이상의 장기 공급계약도 협의하고 있어 안정적인 공급 기반과 사업 확대가 기대된다"고 말했다.
이어 "국내 바이오의약품 생산 현장에 고성능 세포배양배지를 공급하고 공정 적용 사례를 늘려 국산 바이오 원부자재의 신뢰도와 경쟁력을 높여 나가겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com